Tom Brady-Gisele Bundchen, divorzio per colpa del... sesso? Gossip bollente

Tom Brady e Gisele Bundchen scatenano il gossip di tutto il mondo con le voci legate al loro divorzio. Se in Italia tengono banco le voci legate alla separazione tra Totti e Ilary Blasi, oltreoceano sono la stella del football americano (ha vinto 7 Super Bowl ed è considerato il miglior giocatore di tutti i tempi) e la super modella al centro dei riflettori. Secondo Radar, il matrimonio lungo 13 anni - da cui sono con due figli Benjamin, 12 anni e Vivian, 9 (Brady ha anche un terzo figlio Jack, 15 anni, avuto dall'ex Bridget Moynahan). sarebbe saltato per l’eccessiva professionalità del giocatore.



Stando a questi gossip infatti durante la stagione agonistica Tom Brady si sarebbe imposto un’astinenza sessuale prolungata. Il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers eviterebbe i rapporti non solo il giorno della partita, nelle 72 ore precedenti alle partite del campionato. O così quantomeno racconta Radar. Sulla crisi tra Brady e Gisele Bundchen si sono raccontate molte cose: in un primo momento molti avevano pensato che la causa della crisi tra i due fosse da attribuire alla decisione di Tom Brady di tornare a giocare dopo aver annunciato il suo ritiro a inizio 2022 (poi ha deciso di giocare almeno un altro campionato). Poi altri avevano parlato di scarsa presenza del giocatore in casa, lontano dalla moglie e dai figli. E ora questa ipotesi.



Intanto la decisione di Gisele Bündchen che si è rivolta a un avvocato per avviare le pratiche di divorzio avrebbe fatto molto male al marito Tom Brady. "È molto ferito", raccontano gli amici che, con People, si schierano con lui. "Sta facendo tutto lei, lui sta solo soffrendo", le parole che trapelano. Anche la stella del football americano a questo punto si è appoggiato a un legale. "Lui vorrebbe rimettere le cose a posto, ma è anche ovvio che ora deve difendersi e proteggersi", spiegano le persone vicine al quaterback dei Buccaneers . Tom Brady e Gisele Bündchen da circa due mesi vivono in case separate.



In una recente intervista con la rivista Elle Gisele Bündchen aveva detto di essere “preoccupata” per il ritorno in campo del marito nel campionato di football americano con la maglia dei Tampa Bay. “Questo è uno sport molto violento, abbiamo due figli e vorrei che fosse più presente. Ne abbiamo parlato tante volte, ma alla fine tutti devono prendere una decisione che funzioni e anche lui ha diritto di essere felice”.

Tom Brady invece parlando con un podcast ha raccontato dei grandi sacrifici personali per aver giocato nella Nfl. “Non mi godo un Natale o una festa del Ringraziamento a casa in pace da 23 anni, non ho festeggiato compleanni con persone a cui tengo e che sono nate da agosto a fine gennaio. E non posso essere ai funerali e non posso essere ai matrimoni”