Tomori, crowdfunding tifosi del Milan per tenerlo. Mercato: Orsolini-Ikoné

TOMORI-MILAN, CROWDFUNDING DEI TIFOSI ROSSONERI

I tifosi del Milan si sono innamorati di Fikayo Tomori. Sono bastati meno di 3 mesi al 23enne difensore canadese (naturalizzato inglese) per conquistarli tutti: forza fisica, grande senso dell'anticipo e della posizione, grinta e cuore. Un mix vincente che ha mostrato in maglia rossonera. I supporter del Diavolo però sono in ansia: il club di via Aldo Rossi lo riscatterà dal Chelsea a fine stagione? Se dal punto di vista del rendimento non ci sono dubbi su di lui, l'interrogativo è legato alla cifra che il Diavolo deve versare ai Blues: 28 milioni di euro. Tanti. E la sensazione è che il club guidato da Roman Abramovic non farà sconti (anche perchè Tomori nel caso potrebbe tornare in rosa o essere rinvenduto a prezzi pure superiori in Premier League). Secondo la Gazzetta dello Sport, alcuni tifosi del Milan starebbero pensando di organizzare un "crowdfunding", ossia una raccolta fondi, per trattenere Tomori. "Che cosa? Pazzesco - ha spiegato il difensore inglese - non lo sapevo, ma mi rende felice. Mia madre legge tante cose sui social ed è molto orgogliosa. Tutto questo fa parte di un percorso, ma resto realista".

VLAOVIC-MILAN, L'ATTACCANTE DA AFFIANCARE A IBRAHIMOVIC

In tema di mercato, il Milan, guarda all'attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic: il 21enne della Fiorentina Vlahovic piace tanto, la sua esplosione di questi mesi ha impressionato tutti e supera persino Belotti (che piace anche alla Roma, i giallorossi pensano al post-Dzeko) nelle preferenze. In questo senso la conferma di Mario Manduzkic non è certa anche in caso di qualificazione in Champions League: decisive saranno le ultime dieci partite della stagione rossonera in cui verrà fatta una valutazione sull'ex Juve.

ORSOLINI SUPERA THAUVIN PER LA FASCIA DESTRA DEL MILAN. IKONE' OUTSIDER. CASTILLEJO VERSO L'ADDIO

Il Milan è a caccia di un esterno destro d'attacco di qualità. Da mesi piace il 28enne francese Thauvin: ha dribbling, senso del gol e giocate di livello. Ma costa tanto come ingaggio: è in scadenza a parametro zero dal Marsiglia e chiede 4,5-5 milioni netti (senza dimenticare le commissioni). Ecco perchè le trattative sono in stallo e in queste settimane sono cresciute due nuove candidature: una è quella del 24enne Riccardo Orsolini. Giovane, italiano e talentuso: un profilo che sta perfettamente nell'ottica del Milan. E' di proprietà del Bologna. Ultimamente ha perso il posto da titolare (a vantaggio del 21enne Skov Olsen), ma sulle sue doti nessuno dubita. Contratto in scadenza nel 2023 e 1.1 milioni di ingaggio: a 20 milioni il club rossoblu può lasciarlo partire. Il secondo nome è quello di Jonathan Ikoné: esterno del Lille (e della nazionale under 21 francese) che aveva colpito i dirigenti del Milan nella sfida di San Siro in Europa League lo scorso autunno. Viene valutato 30 milioni e gli ottimi rapporti tra rossoneri e francesi possono facilitare un accordo (va detto che ama giocare di più come esterno sinistro, questo potrebbe frenare le mire rossonere anche se la sua duttilità lo porta a essere incisivo in tutto il raggio d'attacco). Con un ingresso sulla destra e la conferma di Saelemaekers, chi potrebbe partire è lo spagnolo Samu Castillejo: il problema è nel prezzo del suo cartellino, a bilancio per 8 milioni. Ma in Spagna non mancano i suoi estimatori e l'affare in uscita si potrebbe concludere.

ZACCAGNI, IDEA MILAN

Sulla trequarti atenzione alla situazione di Mattia Zaccagni. Il 25enne giocatore (classe '95) è molto vicino al Napoli, ma l'interesse del Milan di queste ultime ore ha rallentato l'affare....