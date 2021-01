Tomori pronto per Milan-Atalanta. Junior Firpo e Thauvin.. Le mosse di mercato

TOMORI-MILAN, ACCORDO CON IL CHELSEA

E' ormai fatta per Fikayo Tomori al Milan. L'accordo di massima con il Chelsea è stato trovato, vanno solo limate le cifre: il prestito sarà oneroso (circa un milione di euro ai Blues), poi il riscatto a favore dei rossoneri (attorno a 22 milioni).

MANDZUKIC "MILAN, SONO PRONTO. CON IBRAHIMOVIC INCUTEREMO TIMORE" "Mi sono allenato duramente negli ultimi mesi. Se non mi fossi sentito pronto non avrei accettato di venire in un grande club come il Milan. Ovviamente avro' bisogno di qualche giorno per conoscere i compagni di squadra, ma io sono pronto a dare il mio contributo quando il mister mi chiamera' in causa. In che percentuale sono rispetto al miglior Mandzukic? E' difficile dare una percentuale. Pero' posso dire che mi sento bene, negli ultimi mesi ho lavorato tanto, il mio fisico e' assolutamente pronto per tornare in campo. Non preoccupatevi, sto bene! Sono in forma. Io e Zlatan abbiamo grande esperienza. E' importante incutere timore agli avversari e proteggere i compagni. Serve anche questo e io sono assolutamente pronto".

Stefano Pioli potrebbe averlo a disposizione già per Milan-Atalanta di sabato sera, ovviamente per un posto in panchina, con Kaluku e Kjaer (che stringe i denti per la lombosciatalgia e sarà a disposizione) titolari (Alessio Romagnoli squalificato). E pure Mario Manduzkic dovrebbe essere a referto per la sfida (Ibrahimovic e Rafael Leao coppia d'attacco).

JUNIOR FIRPO-MILAN, LA TRATTATIVA CON IL BARCELLONA E LA FRENATA DEL GIOCATORE

Il Milan non molla per Junior Firpo. Il club rossonero ha presentato un'offerta di prestito oneroso da 500.000 euro con diritto di riscatto intorno a 15 milioni. Un'offerta importante per un giocatore di assoluto talento che ricoprirerebbe il ruolo di vice Theo Hernandez.

Il Barcellona valuta il 24enne spagnolo (di origine dominicana) ex Betis (cui spetterebbe il 20% sugli utili della rivendita) un milione per il prestito oneroso e 20 milioni per il riscatto.

I contatti proseguono e secondo Onda Cero l'accordo con il Milan sarebbe vicino anche se le resistenze in seno al club blaugrana proseguono: non dimentichiamo che il Barça a marzo avrà le elezioni presidenziali e le manovre di mercato in questa sessione sono rallentate anche dalle intenzioni dei vari candidati.

Oltretutto nelle ultime ore ci sarebbe stata una brusca frenata legata a questioni personali del giocatore: Junior Firpo appena diventato papà e la sua compagna non può lasciare Barcellona nei prossimi mesi. Il Milan deve capire quanto tempo concedere al giocatore prima, eventualmente, di cambiare obiettivo.

THAUVIN E OTAVIO, COLPI A PARAMETRO ZERO PER IL MILAN

Milan che resta attivo anche per l'attaccante esterno (ama partire da destra) Florien Thauvin (piace a tanti, anche Atalanta e Roma tra le squadre che lo seguono), ma in ottica estiva quando il 27enne del Marsiglia sarà libero a parametro zero. Discorso simile per il trequartista del Porto, Otávio (classe 95) pure lui in scadenza giugno e per qui il club rossonero potrebbe mettere sul piatto un quadriennale da 1,5 milioni.

CONTI AL PARMA, LORENZO COLOMBO IN PRESTITO?

In uscita Andrea Conti (che ha firmato con il Parma fino al 2025), Lorenzo Colombo (potrebbe andare in prestito in serie B per avere l'occasione di giocare) e Mateo Musacchio (in scadenza a giugno, il Parma potrebbe accelerare subito).