Tonali e Donnarumma, Juventus e Inter richiamano le ex stelle del Milan in serie A

Donnarumma-Inter

Due buone parate (su Goretzka e Kimmich) non hanno evitato evitato la sconfitta dell'Italia contro la Germania (1-2) nei quarti di andata di Nations League (ritorno domenica a Dortmund), ma per Gianluigi Donnarumma c'è stato il piacere di tornare a Milano. "San Siro è uno stadio unico, lo porterò sempre con me, tornare in questa città è sempre speciale, qui ho il cuore. L'accoglienza è stata bella ed è quello che volevo sentire, questa cosa mi ha toccato". Ieri al Milan, oggi al Psg (scadenza 2026), domani all'Inter? "C'è una parte di questo stadio che mi vorrebbe qui? (ride, ndr) Mi fa tanto piacere, queste sono situazioni che poi si vedranno. Mi mancavano tanto sia l'Italia che San Siro", le parole di Gigio in zona mista al Meazza.

Enzo Raiola, il suo agente, aveva recentemente frenato le voci che avvicinano Donnarumma all'Inter nel medio periodo: "Non ci sono stati contatti con i nerazzurri così come con altre società. Alla luce delle norme imposte dalla UEFA, il PSG sta facendo dietrofront dal punto di vista finanziario, abbiamo accettato la loro nuova policy in termine di gestione dei contratti e stiamo lavorando in merito all'ipotesi rinnovo, ma non c'è fretta".

Lo stipendio del portiere della nazionale italiana al Psg è attorno ai circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus e il club francese sta puntando ad abbassare il monte ingaggi della squadra. Inter alla finestra (in ottica estate 2025 o 2026 quando eventualmente Donnarumma potrebbe liberarsi a parametro zero) ma senza grandi ansie visto che la scorsa estate ha investito 15 milioni per Josep Martinez, attualmente vice di Sommer, ma che sogna una maglia da titolare in futuro.

Tonali-Juventus

Sandro Tonali è sempre più leader nel centrocampo dell'Italia di Luciano Spalletti e sogno della Juventus. Strapparlo al Newcastle però non sarà semplice visto che l'ex Milan, dopo essere stato pagato circa 65 milioni dai Magpies, è vero che la prossima estate sarà a bilancio a 35 mln, ma rischia di avere una valutazione attorno a quota 80-85 milioni. Dunque la società torinese per affondare il colpo sarà chiamata a inventarsi qualcosa sul mercato in tema di cessioni (da capire ad esempio il futuro di Douglas Luiz che potrebbe partire e tornare in Premier League dove ha molti ammiratori), oltre a convincere un cuore rossonero come Tonali a vestire la maglia bianconera. Il tutto senza dimenticare che la Juve deve centrare la qualificazione Champions (con i relativi introiti economici che ne conseguono) per poter impostare un certo tipo di strategie sul mercato...