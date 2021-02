Torino, focolaio Covid: a rischio la gara con il Sassuolo

Torino, nuovi positivi al Covid. A rischio la partita di venerdì con il Sassuolo

Nuovi casi di positivi al Covid in casa Torino. dopo i tre giocatori della scorsa settimana. La squadra granata ha bloccato la seduta di allenamento programmata in queste ore. Su indicazione dell'Autorità sanitaria locale, si procederà a nuovi controlli. L'anticipo contro il Sassuolo, in programma venerdì sera alle ore 20.45, potrebbe essere a forte rischio.

"In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli", ha comunicato il Torino.

La squadra allenata da Davide Nicola aveva dovuto rinunciare a Alessandro Buongiorno, Karol Linetty e Nicola Murru nella trasferta di venerdì scorso a Cagliari che aveva portato a una preziosa vittoria in chiave salvezza (con i sardi che hanno poi esonerato mister Di Francesco).