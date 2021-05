Torino-Milan, "Per Cairo 7 non è solo tv ma pure le pappine prese". Ironia web

Ieri, 12 maggio, il Torino ha giocato contro il Milan, che dopo il 3-0 contro la Juventus ha dato una lezione di calcio all'altra squadra piemontese. Finito il primo tempo sul 2-0, la partita si è conclusa 7-0 per i rossoneri. In seguito allo sconcertante risultato, la rete comntro il presidente del Torino Urbaino Cairo.

Alcuni, come Franco Spicciarello @spicciar, si limitano ad un lieve sfottò:

Altri invece, essendo tifosi appassionati, non vogliono sentire nemmeno parlare della partita di ieri, come Massimo Ferraris @ ilgiovanemassi che twitta: "Se oggi Google mi propone la sintesi di #TorinoMilan spacco il cellulare". Altri ancora ci vanno giù più pesantemente, come @yoshy_tempesta:

Madonna Cairo che botta che hai preso a sto giro. GODO — Yo⚡️hy ✨ (@yoshy_tempesta) May 12, 2021

Anche Nicola Giocoli @ngiocoli sfodera l'arma del sarcasmo: "Adesso ho capito! Per Cairo, LA7 non è solo una tv. E' anche un tabellino". Si unisce a lui anche Alessandro @90ordnasselA che cinguetta: "Ho capito che Cairo non vuole la Juve in Champions, ma così è imbarazzante però dai.."