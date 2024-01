Totti e Noemi Bocchi alle Maldive, vacanze d'amore. Ilary Blasi sulla neve con Michelle Hunziker

Totti e Noemi Bocchi alle Maldive, vacanze d'amore

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno alle Maldive (con loro anche e i due figli avuti di lei, avuti con l’ex marito Mario Caucci). La coppia si è regalata una mini-vacanza rilassante nel mare da sogno dei Caraibi per salutare il 2023 andato ai titoli di coda e iniziare nel migliore dei modi il 2024. La compagna dell'ex leggenda della Roma e del calcio mondiale ha pubblicato una foto romantica in spiaggia assieme al Pupone. E Totti l'ha subito ricondivisa sul suo profilo Instagram.

E poi anche un video dei due mentre si divertono sulle moto d'acqua o tutti quanti in barca con tanto di parasailing. Anche se Noemi Bocchi deve rinunciare: “Non posso, mi viene da vomitare, mi gira la testa”. E dopo il volo con il paracadute attaccato al motoscafo, Francesco Totti esclama: “Stupendo! Ma cor ca… che ce rivado!”

Ilary Blasi, Capodanno in motnagna con Bastian e Michelle Hunziker

Dal mare della Maldive alla montagna: Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno iniziato l'anno a 3000 metri di quota tra la neve. “La notte di Capodanno, a 3000 metri mentre nevica... un sogno!” ha scritto Michelle Hunziker mostrando i video tra i fiocchi di neve e le foto di una baita romantica. Per loro relax in un resort esclusivo in Svizzera, insieme ai rispettivi fidanzati l'osteopata romano Alessandro Carollo e l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Con l'ex moglie di Totti anche Isabel, la terzogenita. La Hunziker assieme alle figlie Sole e Celeste Trussardi.