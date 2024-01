Totti, il figlio Christian va a giocare nella Liga spagnola

Totti Jr lascia la primavera e vola in Spagna: giocherà nel Rayo Vallecano

Cristian Totti, figlio di Francesco, lascia l'Italia per andare in Spagna. L'attaccante classe 2005 saluta la Primavera del Frosinone di Gregucci (dove era approdato in estate dopo la trafila nelle giovanili della Roma) per giocare in prestito fino al termine della stagione con il Rayo Vallecano, formazione del quartiere madrileno di Vallecas la cui prima squadra milita in prima divisione spagnola.

Cristian, assieme a papà Totti è sbarcato a Madrid nella giornata di mercoledì e si è allenato con la prima squadra di Francisco Rodriguez che sta preparando l'impegno di campionato del prossimo weekend contro la Real Sociedad. Giocherà e studierà a Madrid: un'esperienza importante sia dal punto di vista calcistico che di vita. Poi a giugno tirerà le somme sul da farsi.

Totti Jr, non solo calcio: Twenty3 Streets

Cristian Totti infatti non pensa solo alla carriera sportiva, ma guarda anche al mondo dell'imprenditoria: il figlio della leggenda della Roma punta sull'abbigliamento insieme a due amici: il progetto si chiama "Twenty3 Streets", anche se non è ancora chiaro se si tratterà di un luogo fisico oppure a esclusiva vendita online.