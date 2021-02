Totti, like a Inzaghi che elogia il Benevento dopo il pari con la Roma

Francesco Totti mette un "cuore" ("mi piace") ad un post di Filippo Inzaghi che celebrava la grande partita del Benevento, capace di fermare la Roma malgrado sia rimasto in 10 dal 57' (Glik fuori per doppia ammonizione). "Prova matura e pareggio prezioso in inferiorità numerica. Abbiamo lottato fino all’ultimo contro un grande avversario. Sono orgoglioso di voi ragazzi! #ForzaStrega", aveva scritto l'ex attaccante del Milan.

Forse qualche tifoso della Roma potrebbe non aver preso benissimo questo like di Totti in una partita che frena la corsa Champions per i giallorossi di Fonseca, ma va ricordato che l'ex capitano romanista e Fiippo Inzaghi sono amici da una vita: grandi rivali nelle loro squadre di club e per tanti anni compagni di nazionale. Con la maglia azzurra e Marcello Lippi ct hanno vinto insieme il titolo mondiale in Germania del 2006.

A gennaio 2020 c'era stato un episodio simile. Un like di Totti a un messaggio postato su Instagram da Gigi Buffon, portiere della Juventus, dopo la vittoria proprio contro la Roma in Coppa Italia. "Avanti tutta anche in Coppa Italia!". Anche in quel caso è ovvio ricordare l'amicizia che lega Totti e Buffon e la carriera in Nazionale che li ha visti fianco a fianco per decine di partite con il trionfo mondiale in Germania.