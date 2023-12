Totti, like alla foto di Ilary Blasi. Capodanno da sogno con Noemi Bocchi

Totti, like alla foto di Ilary Blasi

Un like di Francesco Totti ad una foto in cui è presente Ilary Blasi e l’immagine è diventata subito virale in rete. Lo scatto postata da Vincenzo Rinaldi, proprietario del ristorante ‘Rinaldi al Quirinale’, vede Ilary Blasi in compagnia di alcune amiche tra cui l’attrice Michela Quattrociocche. Tra i vari like, come si diceva, è spuntato anche quello del leggendario numero 10 della Roma. "Come mai il capitano ha messo mi piace?", si sono chiesti alcuni follower.

La foto di Ilary Blasi con il like di Totti (Instagram vincenzo__rinaldi)



Totti e Noemi, Capodanno da sogno alle Maldive

Intanto Francesco Totti e Noemi Bocchi si preparano per il Capodanno. Dopo aver trascorso qualche giorno a Montecarlo e la vigilia di Natale a Roma, sono volati alle Maldive. Meta da sogno dove festeggeranno l'inizio del 2024 anche altre coppie vip: da Matri e Federica Nargi a Vieri con Costanza Caracciolo. Lo scorso anno erano insieme in crociera, quest'anno hanno scelto un resort da sogno nei mari cristallini delle Maldive.

Leggi anche