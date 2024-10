Totti torna in campo tra rugby in carrozzina, calcio e basket. Le immagini

Si è svolto lunedì 21 ottobre 2024, il Betsson Sport Day presso lo Sportitalia Village di Verano Brianza, casa della Folgore Caratese. L’evento ha visto la partecipazione di Stefano Tino, Managing Director Italia in Betsson Group , e del celebre ambassador di Betsson Sport, Francesco Totti, insieme ai rappresentanti dei Club sportivi coinvolti nel progetto Betsson Sport Club. L’evento ha rappresentato un'occasione unica per approfondire il fil rouge che lega il brand di infotainment sportivo al mondo dello sport e alle squadre coinvolte nel progetto. Stefano Tino ha aperto la giornata illustrando la mission e i valori di Betsson Sport: sostenere le realtà sportive locali e promuovere una cultura sportiva fondata su passione, dedizione e impegno.

“Quest’anno il Club è stato un successo: oggi il progetto conta più di 13 differenti Team in tutta Italia. Abbiamo in programma per il prossimo anno di lavorare ancora di più sui diversi territori, visto l’ottimo andamento di questo primo anno pilota,” ha dichiarato Tino. Uno dei momenti clou dell’incontro è stata la partecipazione di Francesco Totti, il quale ha voluto parlare della sua passione per lo sport: “La passione è quell’elemento che unisce atleti e tifosi, basato sull’amore per la singola disciplina, la determinazione e il desiderio di creare legami umani che vanno oltre la competizione.”

Totti ha aggiunto: “Una delle cose che più mi hanno colpito è la comunione di valori con Betsson Sport. Quando c’è passione, trovi la forza per fare cose straordinarie.” E poi confida: “Se non fossi stato un calciatore, tra gli sport presenti oggi, avrei scelto la pallanuoto: uno sport impegnativo e divertente.” Durante la giornata, anche gli atleti delle squadre del Betsson Sport Club hanno avuto l’opportunità di raccontare le loro esperienze, evidenziando l’importanza dello sport nella loro vita. Nell’intervista a Chana Francela Masson, portiere di Handball Erice, la giocatrice ha raccontato: “Non posso pensare di vivere senza la pallamano, è la passione che muove la mia vita”.

Lo stesso concetto, ma con parole diverse, l’ha spiegato anche Matteo Neri, guardia di Mens Sana Basketball Siena: “Nonostante adesso sia diventato il mio lavoro, la pallacanestro continua a essere una delle cose più importanti all’interno della mia vita”. Nicolò Toscano, atleta e Presidente ASD Padova Rugby, ha aggiunto: “Il mio amore per lo sport lo vivo nel quotidiano, impegnandomi in tutto quello che faccio, per poi mettere in campo i frutti del mio lavoro durante le partite”.

Nel pomeriggio, Totti ha partecipato a sfide sportive insieme agli atleti, si è cimentato per la primissima volta in challenge di pallamano, rugby in carrozzina, rugby, volley, football americano e basket, creando indimenticabili momenti di gioco e condivisione. Inoltre, è sceso in campo per una incredibile challenge sul calcio, confrontandosi in un 3x3 con influencer di grande spessore. La sua presenza ha acceso l’entusiasmo di tutti i presenti, che lo hanno affrontato con grande energia nelle diverse discipline, dimostrando come lo sport sia non solo competizione, ma anche puro divertimento e voglia di condividere esperienze uniche.