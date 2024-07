Troppi ospiti, calciatori distratti. Spalletti stressato al ritiro tedesco

Luciano Spalletti ha riscontrato alcune difficoltà durante il ritiro in Germania, dove l'incessante presenza di "ospiti" e numerosi impegni extra per i calciatori hanno creato inevitabilmente disturbo. L'hotel a Iserlohn ospitava, oltre al gruppo squadra, 110 persone tra staff media e ospiti vari, un numero eccessivo per Spalletti, che era accompagnato anche da suo figlio.

Alcuni sponsor, che avevano acquisito il diritto di soggiornare nel quartier generale della squadra, pur vivendo in aree separate, avevano comunque punti di contatto frequenti, soprattutto nella zona del ristorante. Spalletti si trovava spesso a domandarsi chi fosse tutto quel via vai di persone, percependolo come una distrazione.

Gli sponsor, essenziali per il finanziamento delle federazioni sportive, hanno permesso alla Figc di registrare un introito record. Ciò nonostante, la presenza degli sponsor ha portato a delle complicazioni: alcuni giocatori, ad esempio, erano obbligati a partecipare a cene e pranzi o a partecipare a sessioni di riprese per spot pubblicitari e selfie dopo gli allenamenti, situazioni che potevano distogliere l'attenzione dal focus principale, ovvero le prestazioni sportive.

Per quanto riguarda le infrastrutture, la struttura di Iserlohn è stata migliorata durante il ritiro, ma non raggiungeva lo standard di eccellenza di Coverciano, al quale la squadra era abituata. Questa scelta è stata fatta per la prima volta attraverso un catalogo UEFA che promuoveva un campionato europeo a ridotto impatto economico, in linea con le politiche del vicepresidente della federazione, il quale non poteva deviare da questa direzione.

Al contrario, nazioni come Inghilterra e Portogallo hanno optato per strutture indipendentemente selezionate e più confortevoli, investendo cifre significativamente superiori per i loro ritiri.