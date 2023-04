"Truffato due volte: per un kebab e acquistando Ronaldo". Presidente Al Nassr-CR7: cosa c'è di vero

Presidente Al Nassr: "Truffato due volte nella mia vita: una per un kebab, una con Ronaldo”. Poi la smentita

Sono diventate virali alcune presunte dichiarazioni che il presidente dell'Al Nassr Al-Muammar, avrebbe fatto, ad ArabiaNews50 secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, su Cristiano Ronaldo: "Sono stato truffato solo due volte in vita mia. La prima è quando chiesi tre kebab e me ne diedero due, e la seconda è stata quando ho acquistato Cristiano Ronaldo".

Parole che hanno fatto subito il giro del web, ma che il numero uno del club saudita ha prontamente smentito.

Cristiano Ronaldo-Al Nassr, stagione tra luci e ombre in Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo è sbarcato all'Al Nassr lo scorso gennaio, dopo l'addio in autunno al Manchester United e il Mondiale 2022 con la maglia del Portogallo. Al suo arrivo in Arabia Saudita si è parlato di cifre astronomiche (200 milioni a stagione) per convincere CR7 ad accettare quest'avventura lontano dal calcio europeo (con la prospettiva al termine del contratto in scadenza nel 2025 di un ruolo di ambasciatore e testimonial della candidatura per il Mondiale del 2030).

Sin qui l'ex attaccante di Real Madrid e Juventus ha segnato 11 gol in 14 partite giocate, ma l'Al Nassr non sta ottenendo i risultati sperati al momento: nonostante il 5 volte Pallone d'Oro sono secondi in campionato a meno sei dalla capolista Al Ittihad e nelle scorse ore è arrivata anche l'eliminazione dalla King's Cup contro l'Al Wehda, quartultima in Saudi Pro League.