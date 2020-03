Tennis, Tsitsipas rimproverato dalla mamma in sala stampa

Tsitsipas rimproverato dalla mamma in sala stampa

La mamma di Stefanos Tsitsipas, Julia Salnikova non ha gradito un’esternazione del figlio, numero 6 del tennis mondiale, sulla invadenza dei genitori. Così si è presentata in conferenza stampa nel corso del torneo Atp 500 Dubai in cui il campione greco ha raggiunto la finale (battuto da Novak Djokovic, mentre ad Acapulco ha trionfato Rafa Nadal).

Julia: «Sono venuta alla tua conferenza stampa per capire come ti senti e sentire quello che hai da dire. Mi chiedo se tu sappia quanti sono i grandi tennisti che sono stati seguiti dai loro genitori».

Stefanos: (verso i giornalisti) «Ha letto le mie dichiarazioni e per questo è qua, giusto?»

Julia: «È che non passiamo poi così tanto tempo assieme. Questa è un’opportunità per vederti. Mi chiedo se tu sappia quanti sono i grandi tennisti che sono stati aiutati e seguiti dai loro genitori».

Stefanos: «Tu non sei una giornalista mi pare. Comunque sono per la maggior parte donne. Ora non ce ne sono molti. A parte Zverev».

Julia: «Sai che Marat Safin era allenato da sua mamma?»

Stefanos: «Davvero? Non lo sapevo».

Julia: «Anche Rublev è stato a lungo allenato dalla mamma».

Stefanos: «Ma non più».

Julia: «Sì ma è sempre lì a seguirlo».

Stefanos: «Ah già».

Julia: «Hingis, Graff, Capriati, Sanchez-Vicario. Tutte grandi giocatrici e tutte seguite dai loro genitori».

Stefanos: «Tutte donne. Dimmi il nome di qualche uomo. Qualcuno che abbia vinto titoli Slam, che sia stato nei primi cinque».

Julia: «Tu puoi essere il primo».

Stefanos: «Ah bene».