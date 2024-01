Tsitsipas vola sopra la rete, il punto che infiamma l'Australian Open 2024

Tsitsipas, agli Australian Open il punto che scalda il punto e lascia il tennista l'avversario è incredulo

Stefanos Tsitsipas dà spettacolo nel match d'esordio agli Australian Open contro il lucky loser Berg (che ha sostituito Matteo Berrettini, per il campione azzurro forfait nel primo Slam dell'anno): il tennista belga - testa di serie numero 7 del torneo - gioca una palla corta a effetto che rientra nella propria metà campo, ma non ha fatto i conti con il campione greco che scatta come un centometriste e volando sopra la rete schiaccia conquistando un punto che sembrava già perso. Senza fare invasione (cosa che gli avrebbe fatto perdere il quindici).