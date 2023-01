United Cup, Berrettini trascina Italia ai quarti contro Polonia: "Son tornato"

United Cup, Matteo Berrettini trascina l'Italia alle City Finals contro la Polonia: “Sono tornato”

La United Cup 2023 entra nel vivo, al termine di una combattuta fase a gironi. Le City Finals sono state delineate, in gioco rimangono sei nazionali delle 18 partecipanti, e l’Italia sta sfidando la Polonia a Brisbane. A regalare prestigio alla Nazionale ci sta pensando anche Matteo Berrettini, il fuoriclasse romano di 26 anni che in questa coppa mista per nazioni dall’altra parte del mondo sta confermando l’ottimo stato di forma.

Dopo aver battuto Casper Ruud, infatti, Berrettini ha replicato oggi, 4 gennaio, contro Hubert Hurkacz, portando l’Italia sul 2-1 nel quarto di finale contro la Polonia dopo quasi due ore di gioco: tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-3. Una vittoria importantissima per la Nazionale azzurra, che ora si affida a Lucia Bronzetti, che sfiderà Magda Linette, per chiudere la contesa contro la Polonia già al quarto singolare, senza dover passare dall’insidioso doppio misto. E una vittoria importantissima anche per lo stesso Berrettini, al termine di una performance eccellente nella quale ha sfruttato al massimo il suo servizio muovendosi bene per il campo, senza soffrire negli spostamenti. Il numero 16 Atp, che non superava una top 5 da 23 mesi, sta piano piano recuperando il significato del proprio soprannome – “The Hammer”, il martello – dopo problemi fisici e stop, e lancia un messaggio agli avversari prendendo fiducia verso gli Australian Open del 16 gennaio.