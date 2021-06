Valencia: accordo commerciale con la DC Comics per il marchio in stile Batman

Carlos Soler del Valencia, con il "murcielago" in bella mostra sul petto

Per gli amanti del calcio l'estate è il momento dei sogni e ogni squadra cerca di ingaggiare i migliori giocatori sul mercato. Non fa eccezione il Valencia, club spagnolo che ha appena firmato un contratto prestigioso, ma non un calciatore, bensì con... Batman!

La stranissima vicenda è cominciata nel 2014, quando la DC Comics, notissima casa editrice di fumetti, aveva contestato al Valencia l'utilizzo di un logo raffiigurante un pipistrello con le ali spiegate, che ricordava moltissimo lo stemma di Batman.

In un'escalation di tensione, nel 2018 si era arrivati alla diffida nei confronti del Valencia, al quale gli americani hanno impedito di registrare il simbolo presso l'Ufficio Europeo per la proprietà intellettuale.

In quel momento era veramente difficile immaginare una conclusione positiva della diatriba, con gli spagnoli offesissimi che reclamavano la primogenitura sul murcielago, come lo chiamano loro: "Quando il club ha iniziato ad utilizzarlo come stemma, gli americani ancora andavano a caccia di bisonti".

Dopo tre anni di contrattazione, si è finalmente arrivati ad un accordo: la DC Comics rimane ovviamente titolare esclusiva di tutti i diritti riguardanti il celebre supereroe, che sia per fumetti, film o merchandising vario, ma il Valencia potrà a sua volta utilizzare il pipistrello, a patto di evitare "eventuali personaggi fittizi che possano confondersi con Batman".