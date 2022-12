Valentina Vignali, look impensabili: 7 trasformazioni da urlo. E la numero 5..

Valentina Vignali, outfit da sogno: 7 look da 110 e lode. Le foto

"L’outfit migliore vince" scrive Valentina Vignali sui social postando sette foto selfie con 7 look diversi: elegante, casual, sensuale... c'è una Vignali diversa in ogni scatto. Tutti belli, lei ne suggerisce uno - aggiungendo l'emoticon che ride - con cappello, occhiali scuri, pantaloncini corti e ciabatte. E tra i fans della giocatrice di basket parte subito il voto sul più bello. Ma la conclusione è unanime: qualunque cosa indossi, la campionessa di basket è sempre bellissima da 10 e lode (guarda la gallery).



Valentina Vignali, controlli per il tumore alla tiroide: «Ecco la routine di una persona che ha avuto il cancro»

Valentina Vignali è sportiva, ma anche personaggio molto amato in tv (da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip) e sui social (il profilo Instagram conta 2,6 milioni di follower). Nei giorni scorsi è torna a parlare del tumore alla tiroide, che le fu diagnosticato nel 2013, quando aveva 21 anni. La Vignali ha mostrato un video su Ig di quella che lei definisce "la routine di controlli che una persona operata di cancro deve fare periodicamente". Valentina ha pubblicato gli esiti dell'ecografia e quando si è sottoposta agli esami del sangue al polo oncologico dell’ospedale di Pisa. "C'è una costante in questi 10 anni di malattia che non mi abbandona, è sempre la stessa domanda "ma non hai paura?". No, non ho paura di qualcosa che non posso controllare", racconta ai suoi follower: "Posso combattere ma non aver paura". Per lei controlli, visite. “Purtroppo prima della terapia mi hanno trovato dei linfonodi con metastasi e quindi adesso devo fare dei controlli periodici”, ha raccontato Valentina Vignali nel video in cui ha spiegato ai follower cosa sia una metastasi. Sull'ospedale di Pisa ha detto scherzando: “Questo edificio è dove mi hanno fatto le cure e mi sono operata. Quasi quasi mi ci sono affezionata”. L'ecografia non ha mostrato nessun cambiamento nelle dimensioni del tumore: "Finché sta lì fermo tutto bene, anche stavolta Vignali 1, tu (il tumore, ndr) zero".

"Quello che ho sempre cercato di fare è avere il massimo rispetto del mio corpo e della mia vita, con l’alimentazione, lo sport e tutto ciò che di buono posso fare per il resto sarà il caso a decidere come devono andare le cose.Per questo io intanto vivo alla velocità della luce e faccio tutto quello che voglio fare. Sempre.Anche dalle cose brutte si impara e io qui ho imparato che non sempre c’è una seconda possibilità, quindi se mi sveglio che voglio vedere un posto dall’altra parte del mondo prendo un aereo, se voglio qualcuno glielo dico, se mi va di fare un regalo senza motivo lo compro, se penso qualcosa te lo urlo. Vivo, amo, respiro e mi incazzo all’ennesima potenza. Ed è bellissimo", le parole di Valentina Vignali.