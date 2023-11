Valentina Vignali olè! Sotto la giacca.. Madrid caliente. "Serve un defibrillatore"

Valentina Vignali sotto la giacca.. Madrid caliente

Valentina Vignali sempre più in in versione globetrotter. L'influencer e campionessa di basket ha messo in archivio il viaggio negli Stati Uniti, con tappa finale a Miami, tuffandosi in un weekend spagnolo per impegni lavorativi.

'48 ore a Madrid", scrive in un post social decisamente gradito ai suoi 2,5 milioni di followers. Tra scatti della capitale spagnola e altri che la ritraggono più che mai in forma.

La scollatura sotto la giacca decisamente è un canestro vincente. "Non aprire la giacca lontano da defibrillatori", scherza un suo fans aggiungendo una sfilza di cuori rossi.

Valentina Vignali, da Miami a Madrid: guarda le foto nella gallery!

Valentina Vignali gol con... l'Atletico Madrid



Ma il fine settimana madrileno in campo sportivo è stato più all'insegna del calcio. Alcune foto e video con le ragazze dell'Atletico Madrid femminile prima. Poi Valentina Vignali si è concessa un saturday night al Wanda Metropolitano per la sfida tra la squadra maschile allenata da Diego Simeone e il Maiorca vinta 1-0 dai colchoneros con gol di Griezmann.

