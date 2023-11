Carolina Stramare bomba sexy: lady Pellegri va in gol, bikini africano. Foto

Carolina Stramare bomba sexy: lady Pellegri in gol col bikini africano

Cosa c'è di più affascinante delle Cascate Vittoria in Africa? Semplice: Carolina Stramare alle Cascate Vittoria in Africa.

La showgirl e fidanzata di Pietro Pellegri, 22enne attaccante del Torino (ex Genoa, è stato il terzo più giovane esordiente in serie A, primato che da sabato scorso appartiene a Francesco Camarda del Milan) in questi giorni è in Zimbawe e regala qualche scatto o video del suo viaggio in Africa meridionale.

Tra una clip nella storie di alcune scimmiette che mangiano libere nel parco e un "Back in habitat", che scrive a corredo di una foto con occhiali scuri e bikini da favola.

"Femminilita con la F maiuscola", rispondono i fans di Carolina Stramare a colpi di like e cuori social.

Carolina Stramare, bikini africano. Foto