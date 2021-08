Valentino Rossi si ritira dalla MotoGp. Colpo di scena: ecco cosa farà nel 2022, la nuova sfida

VALENTINO ROSSI, 'AUTO NEL CUORE, MI PIACEREBBE CORRERE A LE MANS'

"Ho sempre amato gareggiare con le auto, all'inizio gareggiavo con i kart perché mio padre li considerava meno pericolosi delle moto. E' qualcosa che mi è rimasto nel cuore. Ho sempre cercato di migliorare la mia tecnica di guida con le auto, di farmi trovare pronto. Non conosco il mio livello, di sicuro non è lo stesso che ho nelle moto. Mi piacerebbe correre nella 24 Ore di Le Mans, ci sono tante gare in giro per il mondo, penso di potermi divertire". Così Valentino ROSSI nel corso di una conferenza straordinaria al Red Bull Ring dove ha annunciato il suo ritiro.

VALENTINO ROSSI "AUTO? NON CORREREI SOLO PER DIVERTIMENTO"

"Nel corso della mia carriera ho sempre cercato di migliorare la tecnica alla guida delle auto ma non conosco il mio livello: non e' lo stesso che ho nelle moto, ma non si corre solo per divertirsi se si e' dei veri piloti. Al momento non so in che tipo di gare correro', ho detto che mi piacerebbe correre la 24 ore di Le Mans mi ci sono tante gare nel mondo". Lo ha detto Valentino ROSSI nella conferenza stampa straordinaria convocata da Spielberg in cui ha annunciato il ritiro.

VALENTINO ROSSI "MI MANCHERÀ VITA DA ATLETA"

"Mi manchera' tanto la vita da atleta, allenarsi per vincere. Mi manchera' guidare una moto da MotoGP ma anche lavorare con il mio team, a cominciare dal giovedi' per cercare di sistemare i piccoli dettagli per cercare di essere piu' forti". Lo ha detto Valentino ROSSI nella conferenza stampa straordinaria convocata da Spielberg in cui ha annunciato il ritiro. "Mi manchera' la sensazione che si prova la domenica prima della gara, momento in cui non ti senti a tuo agio perche' hai paura ma e' comunque emozionante - prosegue - Credo saranno cose difficili da sistemare".

MOTOMONDIALE: VALENTINO ROSSI, 'IN TANTI HANNO SEGUITO CORSE PER ME, E' RISULTATO PIU' IMPORTANTE'

"In Italia tante persone hanno iniziato a seguire le gare di moto per me, come è successo nello sci con Tomba. Questo è il risultato più importante che ho raggiunto insieme ai risultati! Ho fatto divertire tante persone nelle loro domeniche. Credo sia per questo che sono definito una leggenda". Lo dice Valentino ROSSI nel corso di una conferenza straordinaria al Red Bull Ring dove ha annunciato il suo ritiro.