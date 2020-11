Var, rigore su Perisic (Inter-Parma), errori in Milan-Roma e... Le sentenze di Rizzoli

Rizzoli: Inter-Parma c'era rigore su Perisic

La trattenuta di Balogh su Perisic in Inter-Parma? "Qui oggettivamente c'era un rigore da punire perche' l'attaccante prende il tempo al difensore, che si trova dietro lui. Inoltre il difensore utilizza le braccia in maniera fallosa", le parole di Nicola Rizzoli, designatore della serie A che commenta l'errore di Piccinini. "Il Var deve andare alla ricerca delle cose oggettive - spiega in collegamento con 'Sky Calcio Club' - e qua di oggettivo c'e' la dinamica, ovvero l'attaccante davanti al difensore, e un braccio che e' al di sopra della spalla e impedisce al giocatore di saltare. C'erano le condizioni per intervenire col Var e sarebbe dovuto intervenire". Rizzoli esclude che l'arbitro di Inter-Parma possa aver rifiutato l'invito a rivedere l'azione da parte del Var: "Se uno ti suggerisce l'on-field review, si accetta".

Il designatore degli arbitri spiega: "Apprezzo i toni di Marotta, è importante rapportarsi in maniera non polemica. E' giusto e doveroso ricordare che da quest'anno c'è Gianluca Rocchi, una figura che spiega ai club i cambiamenti del regolamento e ascolta le loro osservazioni, una figura che serve anche per capire le aspettative dei protagonisti, giocatori e dirigenti. E' importante migliorare la comunicazione, il dialogo con i club lo vogliamo anche noi, è costruttivo. La scorsa stagione abbiamo commesso degli errori, complice anche un regolamento cambiato. Quest'anno abbiamo iniziato bene, poi abbiamo fatto degli errori ed è giusto metterci la faccia".

Rizzoli sugli errori di Milan-Roma

Sui due rigori di Milan-Roma del turno precedente: "In quel caso è l'attaccante che crea il contatto, Bennacer anticipa la posizione in maniera corretta. L'arbitro fa una valutazione sbagliata, doveva intervenire il Var. L'arbitro in quel caso è stato impegnato più a gestire le proteste che a parlare con il Var. Questo allunga i tempi di analisi".

Rizzoli su Faraoni-Bernardeschi di Juventus-Verona

Rizzoli analizza il contatto Faraoni-Bernardeschi di Juventus-Verona: "Se un arbitro va troppe volte al Var pesa nel giudizio generale e nella sua valutazione? Inciderebbe di più se, in cinque errori, non va a vedere nemmeno un episodio. Se l'arbitro ha visto un episodio e il Var gli ripropone le stesse immagini, la sua stessa visuale, l'arbitro conferma la sua decisione. Il Var deve trovare altre immagini. La trattenuta di Faraoni a Bernardeschi durante Juventus-Verona? L'arbitro l'ha valutata come un contatto di gioco. In questa stagione sono stati concessi 23 rigori, di cui 6 col VAR e due revocati. Peccato per i tre errori dell’ultima settimana…(in Inter-Parma e in Mian-Roma ndr)".

Rizzoli su Nkolou di Torino-Lazio

Sul fallo di mano di Nkolou di Torino-Lazio: "L'arbitro ha visto il tocco del difensore con il braccio destro, in quel caso non era rigore, il Var gli ha fatto notare che il tocco era con il braccio sinistro, a quel punto è giusta la segnalazione e l'assegnazione del penalty".

Rizzoli sulla regola del fuorigioco

"Quando c'è una scarpa in offside parliamo di almeno 30 centimetri, non di pochi centimetri e millimetri. Se c'è spazio tra le linee, quella rossa e quella blu, che vedete proiettate, parliamo almeno di 10 centimetri di fuorigioco. Quando le linee blu e rosse che vedete in tv si sovrappongono, il calciatore non è in offside. Il termine tolleranza quando si parla di tecnologia è sbagliato".