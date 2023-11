Vera Spadini, party a tutto rock col Capitano per la musa della MotoGp

Rocker tv due anni col party per la televisione del Capitano Mario Riso

Rocker Tv ha festeggiato il secondo anno dal suo lancio, e il party al Legend Club di Milano ha avuto un’ottima risposta dal pubblico presente. Si tratta della prima web tv Italiana dedicata al mondo del ROCK e della musica alternativa, un canale televisivo che nasce come contenitore per offrire nuovi spazi e promuovere questo genere di musica.

Rocker Tv ospita all’interno dei suoi programmi special guests in una modalità coinvolgente e di grande intrattenimento. Viene promossa musica emergente, vengono date notizie su spettacolo, news di settore e tanto altro. Inoltre è anche un ottima piattaforma di riferimento per sviluppare attività di comunicazione e MKTG.

Ideatore e fondatore, il “Capitano” e vero rocker, Mario Riso, soprannominato appunto Capitano, sia per la sua capacità di gestire la sua squadra, ma anche perché questo ruolo gli è stato dato per la sua attività anche in un altro campo, quello del calcio con la Nazionale Italiana Artisti Tv, squadra di calcio composta da personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, fondata nel 1987, e dove il Ceo di Rocker Tv milita da più di 20 anni.

Ma com’è stato il party di Rocker Tv?

Intro del primo Dj Set della Vj di Rocker Tv, Nyva Zarbano, a seguito hanno aperto la serata le band selezionate da “Fatti Scoprire” seconda edizione, organizzata da Rocker TV per conoscere e lanciare nuova musica emergente, i toscani Acid Brains e gli Ordalia.

Sul palco della Super Jam Sessions invece ci sono stati Paletta e Noyse dei Punkreas, Danny Metal Show, Mark "The Hammer Arata (Youtuber e chitarrista degli Articolo 31), Mario Riso (fondatore di ROCKER TV, Rezophonic e Movida) Nikki di Radio Deejay, Livio Magnini dei Bluvertigo, Diego Galeri dei Timoria, Sal Rinella e Isa Vitali (batterista che conduce insieme a Mario Riso il nuovo programma I Batteristi Salveranno il Mondo su Rocker TV), Giuseppe Fiori & Gio Frigo dei REZOPHONIC, Gianluca Battaglion dei Movida, Garrincha di Le Vibrazioni, Lino il frontman dei DISTIMIA, Sunset Avenue, Gabriele Medeot & Laura Panetta di Rock History che hanno interpretato un brano per Women in Rock ed infine Morgana e Xina della band tutta al femminile Le Bambole di Pezza.

Vera Spadini presenta il party di Rocker Tv

Sul palco anche la splendida Vera Spadini (la conduttrice e musa della MotoGp su Sky Sport) per la prima Volta in un DjSet insieme alla nota Dj Nyva che ha presentato l'evento.

Vera Spadini e Mario Riso



Si sono alternati i Dj set anche di Danny Metal e Paletta e Noyse dei Punkreas. Super serata piena di amanti del rock e metal da tutta Italia.

Rocker Tv è su tutti canali social (fb, instagram, tik tok, twich, you tube) per essere sempre aggiornati su tutte le tendenze della musica rock e novità del momento.

