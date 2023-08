Verona, arrestati 12 ultras dell’Hellas per spaccio durante le partite

Hellas Verona, 12 ultras arrestati per spaccio di droga nello stadio durante le partite

Guai per l'Hellas Verona, o meglio per i suoi ultras: dalle prime ore di oggi è in corso infatti un'operazione della Polizia di Verona e del Servizio Centrale Operativo con l'esecuzione di 12 misure cautelari emesse dal Gip nei confronti di appartenenti ad alcuni gruppi del tifo veronese, ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di cocaina all'interno dello stadio "Bentegodi".

Le indagini riguardano anche un bar antistante lo stadio, luogo destinato allo spaccio durante gli incontri casalinghi dell'Hellas Verona nell'ultimo campionato di serie A.