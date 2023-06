Virtus Bologna, caos tra giocatori e tifosi di Milano dopo gara-2. Video

Virtus Bologna, caos tra giocatori e tifosi di Milano dopo gara-2 delle finali scudetto

Tensione altissima al termine di gara 2 fra Olimpia Milano e Virtus Bologna, vinta 79-76 dall'EA7 Emporio Armani (che ora conduce 2-0 nella serie finale Scudetto). Un paio di tifosi di casa avrebbero insultato Teodosic mentre stava uscendo dal campo per rientrare negli spogliatoi, ci sarebbe stato anche un leggero tocco sulla schiena del playmaker serbo che ha reagito innescando un parapiglia che ha coinvolto anche Daniel Hackett.



Rissa Hackett-Teodosic: un altro video da instagram di un tifoso pic.twitter.com/V8QqTLSCCw — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) June 11, 2023

Daniel Hackett and fans from Olimpia Milano having an altercation following Game 2pic.twitter.com/I9n5Q0H0wX — Eurohoops (@Eurohoopsnet) June 11, 2023



Olimpia Milano mette ko la Virtus Bologna: 2-0 nella finali playoff. Messina: "Due giocate da campione di Shields nel finale, come Melli dalla lunetta"

“Loro hanno fatto una partita molto tosta, noi siamo andati un po’ a strappi, con momenti buoni e meno buoni, ma è importante averla vinta, Nessuno ha avuto continuità per tutta la partita, quindi dobbiamo fare passi avanti. Sono stati fondamentali i rimbalzi, ma abbiamo avuto troppe palle perse e passato male la palla, tranne in alcune occasioni. Non è abbastanza, bisogna fare di più - l'analisi di Ettore Messina a fine match - Giochiamo contro una squadra con grandissime risorse. Nel quarto periodo avevamo un vantaggio importante. Non sei mai in controllo contro una squadra come Bologna, però stavamo giocando bene".

"Poi fai due tiri affrettati, due palle perse, oggi Shabazz ovviamente ha giocato una partita molto nervosa e tesa, e te li ritrovi addosso. Non è stata superficialità, non sei mai superficiale in una finale, ma abbiamo commesso degli errori, forse perché sentivamo il bisogno di chiuderla prima. Poi Shavon Shields ha prodotto due giocate nel finale da grande campione e Melli segnato due tiri liberi sotto pressione da grande campione", sottolinea il coach della squadra campione d'Italia".

Ora la serie si sposta a Bologna con Gara 3 in programma mercoledì 14 giugno alle 20,30 (e gara 4 sarà venerdì 14 alla stessa ora): "L’ambiente sarà difficile, lo sappiamo, dovremo isolarci e giocare la miglior partita possibile”.

Olimpia Milano-Virtus Bologna Tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-SEGAFREDO BOLOGNA 79-76 (14-17; 38-35; 57-54)

OLIMPIA MILANO: Melli 10, Baron 12, Napier 12, Hall 8, Hines 4, Tonut, Ricci, Biligha, Baldasso ne, Shields 18, Datome 4, Voigtmann 11. All. Messina

VIRTUS BOLOGNA: Belinelli 14, Shengelia 17, Hackett 3, Teodosic 4, Cordinier 10, Mannion ne, Pajola 2, Jaiteh 8, Mickey 11, Camara ne, Ojeleye 7, Abass. All. Scariolo

Note: tiri da 2: MI 14/30, BO 18/32; tiri da 3: MI 11/28, BO 8/24; tiri liberi: MI 18/21, BO 16/24; rimbalzi: MI 39 (Melli 8), BO 27 (Shengelia 5); assist: MI 11 (Napier 4); BO 23 (Hackett 8)