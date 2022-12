Vitaly, invasore di Olanda-Argentina ai Mondiali dopo la doppietta dell'ex Kinsey Wolanski

Vitaly, invasione in Olanda-Argentina ai Mondiali in Qatar

Vitaly Zdorovetskiy è andato... in gol durante Olanda-Argentina ai Mondiali di calcio in Qatar: lo YouTuber russo è riuscito a fare un'invasione di campo nel corso del match (la seconda di questa World Cup 2022, dopo quella del “Falco” italiano in Portogallo-Uruguay con bandiera arcobaleno e maglietta di Superman recante un messaggio pro Ucraina). Il russo è sceso sul terreno di gioco a torso nudo mostrando la scritta sul petto “Vitaly the goat”. E sono serviti cinque addetti alla sicurezza per portarlo via dal campo. Lui che già ci era riuscito anche nella finale del Mondiale in Brasile nel 2014.





Vitaly, Kinsey Wolanski e quell'invasione in finale di Champions League

Ma di Vitaly Zdorovetskiy si parlò molto anche nella finale di Champions League 2019. In qual caso lui fu dietro la quinte a sostenere la sua allora fidanzata Kinsey Wolanski che riuscì a dribblare i responsabili della sicurezza del match che vide il Liverpool di Klopp conquistare il trofeo contro il Tottenham. Ma di quella partita tanti ancora oggi ricordano il costume bikini nero di Kinsey che pubblicizzava il canale pay di Vitaly. La Wolanski tra l'altro fece doppietta poi in uno slalom speciale di coppa del mondo di sci, riuscendo a entrare in pista: in quel caso portando un messaggio per il defunto Kobe Bryant.