Vlahovic-Fiorentina, niente rinnovo. Si apre l'asta di mercato

Dusan Vlahovic non rinnova con la Fiorentina. Lo ha detto il presidente, Rocco Commisso. L'addio pare dunque inevitabile, ma la società viola è forte di un contratto in scadenza nel 2023: dunque, per acquistare il 21enne attaccante serbo bisognerà passare da un club determinato a non fare sconti. Prezzo? Attorno ai 60 milioni di euro. I pretendenti dovranno dunque provare a limare su una valutazione importante, facendosi forza sulla possibilità che il giocatore (21 gol lo scorso campionato e quest'anno già a quota 3 in 5 partite) fra due anni sarebbe libero a parametro zero.

Vlahovic, addio alla Fiorentina. Divorzio con Commisso: Juventus in pole. Milan e Inter alla finestra

A chi piace Vlahovic? A mezza Europa. Anzi all'Europa intera. Si tratta di una delle punte di maggior talento sul mercato mondiale. Il Milan lo ha seguito molto in passato e potrebbe tornare sulle sue tracce a seconda delle decisioni che prenderà Zlatan Ibrahimovic a fine stagione (tenendo anche conto che Olivier Giroud ha 35 anni e un biennale con i rossoneri). Tra l'altro Ibra è l'idolo di Dusan: anche una stagione in cui lo svedese possa fare da maestro al talento serbo non è da sottovalutare. L'Inter stessa stima molto il centravanti della Fiorentina (e Dezko a marzo farà 36 anni...). Ma ovviamente la valutazione frena. La Juventus sembra al momento la più determinata: tra Kean e Morata, potrebbe essere Vlahovic il giocatore in grado di avviare un nuovo ciclo bianconero dopo l'addio di Cristiano Ronaldo. L'affare Chiesa (prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto nell'estate 2023) potrebbe essere la via maestra per una nuova trattativa tra Juve e Fiorentina... Ma ovviamente attenti ai club esteri: dalla Liga alla Premier League sono molte le società che seguono la punta e potrebbero irrompere con offerte irrinunciabili sia lato giocatore che lato viola.

Vlahovic, Commisso: "Non rinnova"

VLAHOVIC non ha accettato il rinnovo proposto dalla Fiorentina. Lo annuncia sul sito viola il presidente, Rocco Commisso. "Dal mio arrivo a Firenze - scrive il numero uno viola - ho sempre promesso ai nostri tifosi che sarei stato sincero con loro e che non avrei mai fatto promesse che non potevo mantenere. Desidero, pertanto, aggiornare il Popolo Viola relativamente ad una questione di cui si è molto parlato e scritto in questi mesi, ovvero il rinnovo del contratto di Dusan VLAHOVIC. Come sapete la Fiorentina ha fatto un'offerta molto importante al calciatore, una proposta di contratto che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del Club. La nostra offerta era stata, inoltre, nel tempo migliorata in più occasioni per venire incontro alle richieste sia di Dusan che del suo entourage, ma, nonostante i nostri sforzi, la proposta di rinnovo non è stata accettata". "In queste settimane in cui sono stato qui a Firenze ho provato personalmente a trovare una soluzione che potesse rendere felice il ragazzo ed il Club, ma, con mio grande dispiacere, ogni nostro tentativo e ogni nostro sforzo non è stato premiato. A me ed alla Fiorentina non resta altro che prendere atto della volontà del calciatore e del suo entourage e di conseguenza individuare nel breve soluzioni fattibili ed adeguate per proseguire al meglio questa nuova ed entusiasmante stagione. In ogni caso Dusan VLAHOVIC ha un contratto che lo lega alla Fiorentina per i prossimi 21 mesi e siamo sicuri che il calciatore, come ha sempre dimostrato, darà il suo contributo per aiutare la squadra nel raggiungere i propri obiettivi, dimostrando la professionalità che lo ha contraddistinto da quando è arrivato a Firenze con il massimo rispetto dei nostri tifosi, dei suoi compagni, del mister e di tutta la Società viola"