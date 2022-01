Vlahovic alla Juventus, quota scommessa a 1.15 e in Borsa il titolo si impenna

Juventus news, tutte le ultime notizie su Dusun Vlahovic

Dusun Vlahovic alla Juventus. Una stella per i tifosi della Vecchia Signora nel mezzo di un rigido inverno. Un’operazione incredibile se andasse in porto. Chi lo avrebbe mai detto solo qualche settimana fa? Con i bianconeri in affanno come mai e una Fiorentina a gonfie vele grazie al suo gioellino. Ma le dichiarazioni del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè hanno certificato l'uscita di Dusan Vlahovic della Fiorentina, con la Juventus, pronta a mettere sul piatto 60 milioni, ora indiziata numero uno per accaparrarsi le prestazioni del centravanti serbo entro il prossimo calciomercato estivo.

Juventus, bookmaker e scomesse: il serbo ai bianconeri è dato a 1,15

Secondo gli esperti di Sisal cala a 1,15 (appena 24 ore fa era a 2,75) l'approdo a Torino del serbo, mentre sale a 9 la quota dell'Arsenal prima rivale dei bianconeri. Si gioca invece a 12 il Tottenham di Antonio Conte mentre vale addirittura 20 volte la posta la permanenza a Firenze. Quasi impossibile la possibilità per Vlahovic di vestire altre maglie italiane con l'Inter, offerta a 50, davanti al Milan a 66, ancora più attardate Roma e Napoli, proposte a 200.

Juventus news, ultime notizie su Vlahovic: si impenna il titolo in Borsa

La Juventus prova a rialzare la testa a Piazza Affari con il sogno Dusan Vlahovic. Il titolo rimbalza del 4% a 0,35 euro dopo che ieri i vertici della Fiorentina, in particolare il ds Daniele Prade', hanno aperto ufficialmente per la prima volta alla cessione dell'attaccante serbo che e' attualmente capocannoniere della Serie A. "Siamo una societa' che fattura 75 milioni, non possiamo perdere Dusan a parametro zero", ha detto il manager, precisando che in questa finestra di mercato di gennaio il club lo lascera' partire solo davanti a un'offerta di 70 milioni, tutta cash e senza pagamenti dilazionati. Oggi diversi quotidiani sportivi (e non) - tra cui La Gazzetta dello Sport - riferiscono di una Juve pronta ad avvicinarsi a questa cifra con la conclusione di un accordo che potrebbe essere addirittura imminente.

Juventus, il contratto di Vlahovic e la Fiorentina

La questione e' nota: il contratto di Vlahovic, richiesto da mezza Europa ma - si dice - fortemente attratto dalle avances della Juve - scade nel 2023. La sua intenzione e' quella di non rinnovarla e ogni mese che passa il potere negoziale della Fiorentina diminuisce. Oggi, insomma, il club viola potrebbe strappare ancora un ottimo prezzo, che calerebbe gia' nel calciomercato estivo e tenderebbe allo zero (il famoso "parametro zero") se la telenovela dovesse prolungarsi anche nella prossima stagione.





Juve news, tifosi Fiorentina infuriati: striscioni contro Vlahovic a Firenze

Una scena che si ripete. L'ultima volta con l'addio di Federico Chiesa erano arrivate le minacce. Non mancano nemmeno stavolta striscioni offensivi nei confronti di Dusan Vlahovic, affissi nei pressi dello stadio Franchi di Firenze da parte di tifosi della Fiorentina. Le voci sempre piu' insistenti di una imminente cessione dell'attaccante serbo alla Juventus stanno infatti creando un clima di tensione e di rabbia a Firenze, che rischia di veder partire (come gia' accaduto in passato) il suo giocatore piu' importante verso il club bianco nero.

