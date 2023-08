Vlahovic allontana Romelu Lukaku dalla Juventus. E su Donnarumma bianconero...

Vlahovic-Lukaku? Dusan manda segnali alla Juventus: gol al Real Madrid. E l'esultanza...

Lo scambio Vlahovic-Lukaku tra Juventus e Chelsea? Nonostante una (importante) distanza di valutazione (almeno 15 milioni) sul conguaglio che dovrebbero pagare gli inglesi al cub bianconero (quasi) tutti sono convinti che si farà. Non tutti i tifosi della Vecchia Signora sono entusiasti: sui social il popolo juventino si è diviso sull'opportunità di cedere l'ex bomber viola e ancor più sull'arrivo di Big Rom. "Noi Lukaku non lo vogliamo" era stato il coro di alcuni supporters davanti al J Medicals nei giorni delle visite mediche per il raduno.

E lo stesso Vlahovic ci sta mettendo del suo per far aumentare i dubbi sulla bontà dell'affare. Entrato al 77° dell'amichevole tra Juventus e Real Madrid ci ha messo 18 minuti per andare in gol su assist di Soulé, fissando il punteggio sul 3-1 finale per la squadra di Max Allegri (in gol Moise Kean dopo un minuto e 2-0 di Timothy Weah al ventesimo, poi la rete di Vinicius al 38°).

Non solo. Ultimo gol di DV9 con la maglia bianconera? Chissà. Intanto lui ha festeggiato con un'esultanza particolare, mostrando nome e il numero 9, come a dire 'Io sono ancora qui'. E sui social ha fatto doppietta mettendo una foto e aggiungendo due cuori bianconeri.

Vlahovic, Parigi lontana: Psg su Gonzalo Ramos

Fuori dal Chelsea nel frattempo sembrano chiudersi le strade in uscita per Vlahovic. Il Psg sta corteggiando l'attaccante Gonzalo Ramos, giocatore gradito a Luis Enrique: il Benfica chide 70 milioni di euro fissi più 10 milioni di bonus. Se l'affare dovesse andare in porto la pista parigina non sarebbe più percorribile da Dusan.

Donnarumma e Kessie per la Juventus, la situazione di mercato

Intanto restano vive le voci sul possibile arrivo alla Juventus (prestito con diritto di riscatto) di Gigio Donnarumma, con Szczesny corteggiato dal Bayern Monaco per il dopo Sommer (direzione Inter). Il QS ogggi rilancia: "La Signora per la porta pensa a Gigio".

"Kessie, scaricato dal Barça, un assist per la Juve", titola invece La Stampa, circa il corteggiamento dei bianconeri nei confronti dell'ex centrocampista del Milan ai margini del gruppo di Xavi (e spettatore nell'amichevole proprio contro i rossoneri vinta 1-0 dai blaugrana con gol di Ansu Fati). Allegri sogna di averlo nel centrocampo bianconero, ma resta da convincere il giocatore a tornare in Italia anzichè andare in Premier League dove suonano le sirene del Tottenham.

Calciomercato Juventus, idea Todibo

Tra gli esuberi, il Monaco si avvicina a Zakaria (prezzo chiesto dalla Juventus 20 milioni). Colloqui con il Nizza per Luca Pellegrini (su cui resta però anche la Lazio) e nei discorsi con il club francese spunta una nuova idea per la difesa bianconera: il 23enne Jain Claire Todibo. Il giocatore gradirebbe la Juventus, che potrebbe essere il suo trampolino di lancio anche in ottica Euro 2024 con la maglia della Francia, ma la sua valutazione è alta (30 milioni).