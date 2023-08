Lukaku-Vlahovic scambio Juventus-Chelsea? Big Rom "andrà in Arabia Saudita"

Lukaku alla Juventus e Vlahovic al Chelsea: manca l'accordo sul conguaglio blues ai bianconeri

Cristiano Giuntoli sta apparecchiando il tavolo del calciomercato con lo scambio Lukaku-Vlahovic tra Juventus e Chelsea. Il club blues ha aperto alla possibilità, ma non trova la quadra con la società bianconero sulle valutazioni dei due giocatori (ok una quarantina di milioni per Big Rom, ma i londinesi non vogliono mettercene altri 35 di conguaglio e non vogliono andare oltre quota 20). La sensazione di molti addetti ai lavori è che l'affare alla fine verrà concluso, regalando a Massimiliano Allegri l'ex centravanti dell'Inter per trasformarlo nel nuovo faro dell'attacco juventino. Non tutti però la vedono così.

Lukaku alla Juventus? No, Arabia Saudita per Malu Mpasinkatu

“Penso che la Juve a fare lo scambio Lukaku-Vlahovic ci stia effettivamente provando, ma non so se la cosa andrà in porto, personalmente resto convinto che alla fine il belga andrà in Arabia. Leggo di molto scontento da parte dei tifosi, ma decide l'allenatore e sappiamo come la pensa Allegri a tal proposito, lui prediligerà sempre dei giocatori già pronti”, le parole di Malu Mpasinkatu (giornalista, telecronista, grande esperto di mercato e attuale ds dell'Alessandria) ai microfoni di Radio Bianconera.

Lukaku-Vlahovic scambio Juventus-Chelsea, Giuntoli non parte più per Londra. Ecco perché

"Ci risultava un viaggio a Londra di Giuntoli ma l'apertura del Chelsea per lo scambio Vlahovic-Lukaku ha consigliato la Juve a non partire perché il ragionamento che fa la Juve è questo: Vlahovic potrebbe essere la chiave per risolvere un problema che è Lukaku in casa Chelsea - le parole di Luca Marchetti esperto di calciomercato a Sky Sport - Tu ti prendi un giocatore importante e giovane, come Vlahovic, con esperienza internazionale e che ha giocato in un campionato importante come la Serie A con una maglia importante come quella della Juventus a fronte di un giocatore che in questo momento al Chelsea è inutilizzato. Il problema di questa trattativa è quanto vale Lukaku e quanto vale Vlahovic. Se la Juventus va a Londra per parlare di questo potenziale scambio si mette in una condizione di minor forza. Nel caso in cui non si facesse l'affare la Juve ha sempre Vlahovic ma è il Chelsea che con Lukaku non fa niente".

Lukaku alla Juventus e Vlahovic al Chelsea, i bookmaker ci scommettono

Per i bookie è quasi scontato il passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus: è in lavagna a 1.50. Improbabile che ci sia un ripensamento con ritorno all'Inter di Big Rom (pagato a 10) e l'opzione "Milan" arriva a 15 volte la posta. Dusan Vlahovic al Chelsea: quota bassa seppur non come Lukaku al Chelsea (1.80), difficile che vada al Psg o al Real Madrid (3.50 e 10)

Kessie, Juventus o Tottenham? Spurs in vantaggio

La Juventus ha un principio di intesa con il Barcellona per Franck Kessie: per un prestito con diritto di riscatto che, a determinate condizioni, si trasformerebbe in obbligo per un affare da 10-15 milioni. Il Tottenham però può mettere la stessa cifra subito con acquisto a titolo definitivo.

L'ex Milan è tentato dalla Premier League, ma non ha ancora sciolto le riserve. Il centrocampista non ha giocato nell'amichevole tra il Barcellona e la sua ex squadra (vinta 1-0 dai blaugrana con gol di Ansu Fati): "Franck non ha giocato a causa di un leggero fastidio. Per quanto riguarda il suo futuro, posso dire che sa esattamente qual è la situazione", le paole dell'allenatore catalano Xavi a fine partita.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro in Arabia Saudita?

Alex Sandro è corteggiato dall’Al Hillal. Il terzino sinistro brasiliano ha un altro anno di contratto con la Juventus, ma c'è stato un nuovo contatto con la squadra Araba che ha già preso Ruben Neves, Milinkovic Savic e Koulibaly.

In pillole: Fabio Miretti in prestito alla Saleritana si può fare. Carlos Augusto: per il terzino brasiliano del Monza oltre all'Inter c'è anche la concorrenza del Torino (che potrebbe avere denaro da investire se vende Ricci alla Lazio). Marley Aké verso l'Udinese, con riscatto per i friulani e contro-riscatto della Juventus.