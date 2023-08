Hjulmand-Koopmeiners, rivoluzione Milan a centrocampo. Calciomercato news

Milan calciomercato, Krunic al Fenerbahçe? Offerta bassa dalla Turchia

Loftus Cheek, Reijnders e tra poco Yunus Musah: il Milan ha operato una rivoluzione a centrocampo dopo la cessione di Sandro Tonali (al Newcastle) e l'infortunio che terrà Ismael Bennacer fuori a lungo (novembre le previsioni ottimistiche, inizio 2024 il timore). Ma potrebbe non essere finita qui. I rossoneri valutano la possibilità di inserire un regista a centrocampo e, a maggior ragione, ci potrebbe essere un acquisto se dovesse partire Rade Krunic. Al momento il jolly bosniaco resta saldamente vestito di rossonero, ma le notizie giunte nelle scorse ore dalla Turchia (circa un suo accordo già trovato con il Fenerbahçe) fanno riflettere. Però da Instabul dovrà arrivare un'offerta seria per il suo cartellino: le indiscrezioni di mercato parlano di 5 milioni in direzione via Aldo Rossi, mentre il Diavolo valuta l'ex giocatore dell'Empoli tra 10 e 15 mln.

Calciomercato Milan, Hjulmand sogno rossonero

In caso di seperazione tra il Milan e Kurnic chi in arrivo? Il nome che scalda le trattative (e anche molti tifosi rossoneri) è quello di Morten Hjulmand, 24enne danese e capitano del Lecce reduce da una grande stagione in serie A. Centrocampista tecnico, solido fisicamente e di personalità, sarebbe l'uomo giusto per dare alla squadra di Pioli un ulteriore salto di qualità. Contatti preliminari con il club salentino ci sono stati, ma la valutazione da 20 milioni (e il forte interesse dello Sporting Lisbona) frenano l'affare. A meno che, come si diceva dal Fenerbahçe non arrivasse un'accelerata per Krunic.

Teun Koopmeiners e Theo Hernandez (foto Lapresse)



Koopmeiners, sondaggio del Milan. Gli intrecci di mercato con l'Atalanta (De Ketelaere-Colombo)

Nelle ultime ore si è parlato di un sondaggio del Milan anche per un altro top player di centrocampo: Teun Koopmeiners. Il 25enne gioello olandese dell'Atalanta è mediano mancino tecnico e di grande qualità (tra l'altro 10 gol e 4 assist nella stagione appena conclusa con la maglia della Dea). Valutazione però altissima e in linea con le potenzialità del giocatore: 40 milioni. Affare difficile, a meno che non entrino magari alcuni rossoneri che l'Atalanta ha sondato in queste settimane: il 21enne bomber Lorenzo Colombo (per lui richiesta di prestito dal Cagliari, la società neroblu lo prenderebbe anche a titolo definitivo) e Charles De Ketelaere. Cdk piace anche a Marsiglia e soprattutto Real Sociedad dopo la cessione di David Silva: il belga non è entrato nell'amichevole persa dai rossoneri contro il Barcellona per 1-0 (così come Yacine Adli, il talento francese ha diversi club che lo cercano: dall'Eintracht Francoforte al Ajax e squadre francesi).

Nico Dominguez sulla lista di mercato Milan

Il terzo nome nel casting del Milan per il centrocampo è quello noto di Nico Dominguez (pure lui sotto i riflettori del Fenerbahçe in alternativa a Krunic): il 25enne argentino del Bologna (tre gol e 2 assist nell'ultimo campionato) che ha il contratto in scadenza tra un anno e rischia dunque l'addio a parametro zero se non dovesse rinnovare. Costi dunque più contenuti per il suo cartellino, anche se il club rossoblu al momento non vuole scendere sotto i 12-15 milioni, ma il passare dei giorni potrebbe ammorbidire le richieste.