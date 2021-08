Lukaku-Chelsea, addio sempre più vicino: Marotta ha già scelto il sostituto

Vlahovic-Inter: il trasferimento di Lukaku al Chelsea diventa sempre più concreto. L'Inter pensa di sostituirlo con l'attaccante della Fiorentina

L'Inter vorrebbe trattenere Lukaku a tutti i costi ma di fronte a un'offerta irrinunciabile si vedrebbe costretta a cedere la sua stella. La proposta impossibile da ignorare in realtà è già arrivata. Il Chelsea punta forte sul centravanti belga e sarebbe pronto a investire ben 120 milioni di euro, una vera manna per le casse dell'Inter che deve restituire il prestito di Oaktree entro i tempi stabiliti se l'attuale proprietà non vuole perdere la maggioranza. I colloqui tra il Chelsea e Lukaku sono in corso, nonostante l'attaccante ha già dimostrato la volontà di restare in nerazzurro. Nel frattempo Marotta e Ausilio stanno già lavorando al sostituto per non restare impreparati e avrebbero già fatto la loro scelta.

Vlahovic-Inter: il serbo è la prima scelta in caso di addio di Lukaku. Zapata è l'alternativa

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l'Inter in caso di addio di Lukaku punterebbe con decisione su Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina è un classe 2000, ha una tecnica eccellente e quest'anno è esploso con 21 gol 2 assist in 37 partite. L'alternativa al serbo è Dusan Zapata dell'Atalanta, che lo valuta non meno di 45 milioni di euro. Il cartellino di Vlahovic sulla carta ha un costo inferiore ma difficilmente la Fiorentina lo lascerebbe partire per meno di 60 milioni di euro. Al momento l'Inter non ha avviato alcun tipo di colloquio né con i viola né con i bergamaschi ma ha già guadagnato diverse posizioni sulle concorrenti. I nerazzurri dovranno infatti vedersela anche con il Tottenham, che aspetta di conoscere il futuro di Henry Kane. Nel caso in cui il centravanti della Nazionale inglese si trasferisse al Manchester City sarebbe proprio Vlahovic il primo obiettivo per gli Spurs.