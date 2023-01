Wanda Nara bikini: foto mozzafiato. Wanda-Icardi, rivelazione chiarisce tutto

Wanda Nara, bikini nero e rosa: che spettacolo!

Wanda Nara new look è un successo: la versione mora piace moltissimo ai fans. La showgirl e imprenditrice argentina regala ogni giorno foto che raccolgono una pioggia di like. Eccola prima in bikini rosa e poi nero mentre prende la tintarella sotto il sole di Buenos Aires: cambia il colore, non il risultato: il costume esalta le sue forme mozzafiato.

Wanda Nara-Icardi: separati, non c'è nessun processo di divorzio

Nelle scorse ore Wanda ha anche pubblicato una foto mentre era in macchina. A colpire la curiosità dei follower in questo caso, il messaggio a corredo della foto: "Stato civile? Felice". Un messaggio sul suo legame attuale con Mauro Icardi? Wanda Nara in una intervista uscita pochi giorni fa sul magazine argentino Revista Caras ha chiarito che i due al momento non sono divorziati, ma separati. "Ho un ottimo rapporto con Mauro, che spero prosegua. Ora siamo così, ma non so cosa accadrà in futuro, c'è molto amore e rispetto reciproco da entrambe le parti...". E ancora: "Se è una separazione legale o sentimentale? Per ora siamo separati, non c'è nessun processo di divorzio né mio né suo. Il tempo lo dirà. I documenti non cambiano la mia vita o i miei sentimenti. E tutta la questione economica con Mauro era già risolta un anno e mezzo fa quando abbiamo avuto quella grande crisi".

Wanda Nara new look, foto



Icardi gol e il Galatasaray vola nel campionato turco

Wanda Nara vince sui social, mentre Mauro Icardi nelle scorse ore lo ha fatto da protagonista sul campo. Il L'attaccante argentino ex capitano dell'Inter è stato protagonista nel 2-1 del Galatasaray contro l'Antalyaspor nell'anticipo serale della 20esima giornata del campionato turco: splendido colpo di testa in anticipo sul primo palo e gol che ha sbloccato il risultato da parte di Maurito che ha già segnato 6 reti (con 4 assist) nelle nove presenze stagionali in Super Lig dove il club di Istanbul è capolista in fuga (45 puti contro i 37 del Fenerbahce prima inseguitrice).