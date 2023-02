Wanda Nara e Zaira Nara che show al Carnevale di Rio (foto). E Icardi...

Wanda Nara e Zaira Nara, regine al Carnevale di Rio

Sole, mare e Carnevale: Wanda Nara e sua sorella Zaira sono state protagoniste di una serie di foto e video al Carnevale di Rio de Janeiro (il più importante del mondo) che si è celebrato nelle scorse ore e con la cornice da sogno di Copacabana. Post che hanno fatto la felicità dei loro followers: se Wanda ne conta oltra 16 milioni, anche Zaira è un'influencer di livello mondiale con i suoi 5,1 mln di fans.

Wanda Nara con Icardi alle Belve di Francesca Fagnani: "Lui è mio marito, stiamo insieme"

Intanto Wanda Nara si è presentata in studio alle Belve di Francesca Fagnani (esordio il 21 febbraio nel prime time di Rai2) con Mauro Icardi. La showgirl e imprenditrice argentina è stata chiara: "Lui è mio marito e saremo, penso, per tutta la vita una famiglia".

Poi chiarisce: "Sì, stiamo insieme. Non lo so se ci siamo rimessi insieme. Noi siamo sempre stati una famiglia, io ovviamente sono con Mauro da quasi dieci anni. Lui ne ha 29, quindi praticamente tutta la sua vita con me". Francesca Fagnani: "Quindi per questo week-end possiamo dire che state ancora insieme?" Wanda Nara, ridendo, risponde senza esitazione: "Speriamo per tutta la vita! Non solo per questo week- end".

