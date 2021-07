Wanda Nara a esultato per la vittoria dell'Italia agli Europei

Oltre che all’Italia intera, anche Wanda Nara, al gol del pareggio di Leonardo Bonucci contro l’Inghilterra alla finale degli Europei, si è alzata in piedi esultando e cantando in casa con i suoi amici. L’argentina, compagna di Icardi, infatti, dopo l’esperienza Inter non dimentica il Belpaese e gioisce al gol del pareggio della Nazionale azzurra arrivato al 67’ minuto. Comunque, sebbene non sia stato condiviso nessun video, siamo sicuri che Wanda abbia esultato anche alla fine dei calci di rigore.