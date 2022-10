Wanda Nara-Icardi: rivelato retroscena clamoroso. "La separazione...". Gossip

Wanda Nara e Icardi sono separati?

“Sì, Wanda lo ha reso pubblico. Hanno firmato quella che viene chiamata la separazione dei beni. Wanda ha voluto chiarire, perché c'è un po' di resistenza da parte di Mauro Icardi. Non vuole rompere". A dirlo è Ana Rosefeld, migliore amica e avvocato della soubrette argentina, nel corso de La noche de Mirtha, uno dei programmi più seguiti in Argentina. "Oggi è unilaterale, le persone possono separarsi quando non c'è più amore o più voglia di continuare insieme", ha spiegato. E ha aggiunto: "Ho l'illusione che possano risolverlo pacificamente".

Ana Rosefeld ha fatto sapere che Wanda Nara quando rientrerà a Istanbul con i figli si stabilirà in un nuovo appartamento nella stessa torre dove abita Mauro Icardi.

Wanda Nara e Icardi, la visita lampo di Mauro a Buenos Aires

Sulla visita lampo dell'ex attaccante di Inter e Psg a Buenos Aires, di cui esistono diverse versioni, l'avvocato di Wanda Nara ha spiegato di essere stata con lei e Icardi il sabato allo Chateau, residenza delle showgirl argentina a Buenos Aires: "Mi hanno chiesto di essere lì per assistere al momento in cui ha firmato la separazione e la mandò in Italia dove hanno il domicilio. Ha firmato davanti a me e io sono autorizzata a dirlo”.



Wanda Nara e L-Gante

Wanda Nara e il rapper argentino L-Gante stanno insieme? Ana Rosefeld frena i gossip spiegando che si stanno conoscendo: "Sono amici, vanno molto d'accordo". E ha aggiunto: "Lavorano insieme, si parlano tutti i giorni per motivi professionali, lavorativi, amichevoli, ma da lì in coppia...".

Wanda Nara e la figlia a Londra. Icardi: "Principesse"

Wanda Nara nelle scorse ore è volata a Londra e ha postato sui social alcune foto con i figli nel clima di Halloween. Tanti i like e commenti sui social. Tra loro anche uno di Mauro Icardi. L'attaccante del Galatasaray ha scritto "Principesse", commentando uno scatto della Nara insieme alla figlia.