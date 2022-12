Wanda Nara: Icardi e L-Gante, la rivelazione della soubrette. Gossip news

Wanda Nara, Icardi o L-Gante? "Sono single"

L'addio a Mauro Icardi e i gossip su lei e L-Gante? Wanda Nara chiarisce tutto con un messaggio: "Da ottobre 2022 sono sola e mi diverto con le amiche", ha scritto la soubrette e imprenditrice argentina ai follower - nel corso di una breve Q&A su Instagram - rispondendo alla domanda se stesse conoscendo qualcuno.

Wanda Nara, papà Andres su L-Gante e Icardi

E una conferma che Icardi e Wanda Nara non sono tornati insieme arriva anche dal padre di lei, Andres Nara. "Mauro e Wanda sono separati. Ciò che conta per me è che lei e i ragazzi stiano bene. La vedo felice e sicura. Sia Wanda sia Zaira (anche lei si è separata di recente, ndr) sono molto brave e sicure", ha detto in un'intervista rilasciata al programma tv Socios del Espectaculo.



Andrés Nara ha spiegato di stimare molto L-Gante e che la giovane età del rapper non è un problema a priori: "Se Wanda lo sceglierà sarà per un motivo ben preciso. È molto intelligente, è un ragazzo che viene dalla periferia, mi piacciono persone del genere. Mi piace lui come si comporta".

Il padre di Wanda Nara confessa di aver avuto un rapporto non semplice con Mauro Icardi: "Con lui è complicato. Non ho niente contro di lui ma non siamo mai andati d'accordo". Parole dolci per Maxi Lopez: Il mio affetto è sempre stato tutto per Maxi Lopez. Ma lo rispetterò sempre perché è il padre delle mie nipotine"





Wanda Nara e la videochiamata a Maxi Lopez