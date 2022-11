Wanda Nara e Icardi insieme: vacanze alle Maldive! Le foto

Wanda Nara e Icardi, vacanza alle Maldive

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere tornato definitivamente il sereno. La coppia ha lasciato la Turchia: da Instabul è volata alle Maldive per concedersi qualche giorno di vacanza. Nessuna foto insieme, ma entrambi hanno postato dallo stesso luogo. Non è la prima volta che Wanda e Icardi vanno alle Maldive: ad esempio già a giugno erano stati in un resort in quella zona (dopo la vacanza in Ruanda).

Wanda Nara alle Maldive

"La spiaggia e i capelli, una guerra persa", scrive Wanda Nara in un post social in cui pubblica un suo doppio selfie. L'imprenditrice argentina ha approfittato della location per lanciare la sua nuova linea di costumi e lo ha fatto posando come modella.





Wanda Nara e Icardi alle Maldive: il post di Mauro in vacanza



Icardi (Instagram Story)





Wanda Nara e Icardi alla Maldive: vacanza dopo un autunno pieno di impegni tra tv e calcio

Per la soubrette è stato un periodo pieno di impegni: prima è stata giudice del programma "Il cantante mascherato" in Argentina, poi per Wanda Nara doppia apparizione nella tv italiana: Ballando con le Stelle su Rai1 e l'intervista a Verissimo da Silvia Toffanin su Canale 5. Mauro Icardi invece ha concluso la prima parte di stagione con la maglia del Galatasaray (i campionati si fermano in tutto il pianeta per i Mondiali 2022 di calcio in Qatar: si ripartirà a gennaio 2023).

Wanda Nara celebra Icardi: Mauro show nel 7-0 del Galatasaray

E l'ex attaccante di Inter e Psg si è congedato da questa annata calcistica con una super prestazione: un gol e due assist (splendido quello di tacco) per Icardi nel 7-0 del Galatasaray al Basaksehir che permette alla squadra di Maurito di portarsi a due punti dal Fenerbahce capolista nella serie A turca. La grande serata di Icardi è stata celebrata anche da Wanda Nara con una storia su Instagram.