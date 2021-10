Wanda Nara-Icardi pace e crisi superata? Mauro vola a Milano e...

Icardi-Wanda, pace fatta? Mauro. foto con dedica alla moglie

Mauro Icardi e Wanda Nara hanno fatto pace? L'attaccante del Psg ha pubblicato sui social tre foto con la moglie scrivendo: "Feliz dia mamucha" in riferimento alla festa della mamma che in Argentina è il 17 ottobre.

Icardi vola a Milano da Wanda Nara, la foto insieme

Non solo. Icardi ha anche caricato una storia taggando l'account della moglie (questo significa che non è bloccata) mentre sono assieme a Milano (Maurito era stato esentato dagli allenamenti del Paris Saint Germain per "motivi familiari"). Pace fatta?