Wanda Nara e Icardi sbarcano a Istanbul con la famiglia in nome del lusso-FOTO

Wanda Nara e Mauro Icardi sono arrivati a Istanbul, ecco la nuova e lussuosa vita

Wanda Nara e Mauro Icardi sono da poco arrivati a Istanbul per scrivere una nuova pagina calcistica e familiare. Il calciatore è approdato al Galatasaray ed è stato accolto, con tutta la famiglia calorosamente dai tifosi. Soprattutto la moglie e procuratrice ha pianificato ogni dettaglio della loro permanenza in Turchia, inclusi gli agi extralusso.

Mauro Icardi ringrazia per l'accoglienza i fan via Instagram



Il bomber argentino Mauro Icardi ringrazia i tifosi per l'accoglienza: "Grazie a tutti per l'indimenticabile benvenuto di ieri sera. È stato un momento incredibile per me e per tutta la mia famiglia. Spero di poter restituire un po' di tutto l'amore che mi avete trasmesso".

Wanda Nara e Mauro Icardi erano reduci da una vacanza a Miami e quando sono atterrati in Turchia con tutta la famiglia hanno avuto un'accoglienza straordinaria. Del resto, la manager del calciatore aveva pianificato tutto perché ai suoi figli, Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella, non mancasse nulla. Dopo l'appartamento milanese, la villa sul lago di Como e la dimora da mille e una notte a Parigi, Wanda pretende il meglio anche a Istanbul. Per i primi tempi la famiglia Icardi sarà ospitata in hotel, poi si trasferirà in una casa adatta alle esigenze di tutti.

Ecco cosa prevede l'accordo stipulato dalla moglie-procuratrice per Mauro Icardi



L’accordo chiuso da Wanda Nara, la moglie-procuratrice di Mauro Icardi, prevede un prestito di un anno dal Paris Saint-Germain per cinque degli otto milioni di euro di stipendio. “La Turchia è un posto che amo. Sono stata in vacanza lì circa 6-7 volte, da sola e con i miei figli, è una meta che mi piace” aveva detto la dolce metà del calciatore argentino che ha preteso una serie di condizioni per la nuova vita a Istanbul della sua famiglia. Ora sui social posta le foto dei ragazzi in spiaggia alle prese con la location turca e gli spostamenti con l’autista personale. E in Turchia già vanno pazzi per lei.