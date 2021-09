Wanda Nara in piscina: bikini e lato B da standing ovation. Foto-Video

Wanda Nara porta l'estate nei cuori dai suoi follower: "Donde estoy yo siempre es verano", scrive la moglie di Mauro Icardi sul post social che la vede sdraiata in piscina. Bello il suo bikini, strepitoso il lato B. Foto e video che scaldano i follower della soubrette argentina. Una vera propria standing ovation: in un paio di giorni arrivano oltre 600mila like.

Intanto Maurito sta recuperando da un infortunio alla clavicola subito a metà agosto: i tempi di recupero parlavano di 3-4 settimane, quindi se tutto va bene i fans di Icardi potranno rivederlo a breve in campo con la maglia di un Psg ambizioso come non mai.

La squadra francese, dopo gli acquisti estivi di Donnarumma, Messi, Sergio Ramos e Hakimi (che vanno ad aggiungersi a una squadra di stelle che già contava fuoriclasse del calibro di Neymar, Mbappè e Verratti tanto per fare qualche nome), quest'anno punta forte sulla Champions League trofeo che manca nella bacheca del club parigino.