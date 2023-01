Wanda Nara, "ti si è spostata la maglietta": incidente in diretta. Foto virali

Wanda Nara, incidente in diretta: si sposta la maglietta

Wanda Nara è incappata in un piccolo incidente durante una diretta social. L'imprenditrice e soubrette argentina mentre stata rispondendo ad alcune domande che le stavano ponendo live i suoi followers non si è accorta che le si era spostata la maglietta.

L'ex moglie di Mauro Icardi era concentrata a leggere i messaggi dei fans seduta sul letto ed è stata presa in contropiede dalla sua canotta. Il problema è che sotto non c'era il reggiseno. Per qualche secondo la visione ha sicuramente fatto felici gli utenti collegati.

Molti l'hanno prontamente avvisata: a quel punto Wanda Nara si è subito coperta e, con l'amica che era a letto con lei, si è fatta una risata.

Nei giorni scorsi invece Instagram aveva censurato alcune foto a lady Icardi. Ma lei aveva riposto al cartellino giallo pubblicando nelle sue storie un video backstage...