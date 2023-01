Wanda Nara foto censurate da Instagram. E l'ex di Icardi mette il backstage

Wanda Nara, foto censurate da Instagram? Lei pubblica il video backstage

Instagram alza il cartellino giallo a Wanda Nara e rimuove alcune sue foto. Ma l'ex di Mauro Icardi va in contropiede e nelle sue storia, dopo aver mostrato il provvedimento di IG, pubblica un breve video con il backstage. In primo piano ecco Kenny Palacios, mentre Wanda Nara è sullo sfondo tra le dune del deserto a scaldare ancor più una temperatura di per sé molto caliente (vedi gallery).

Wanda Nara (Instagram wanda_nara)



Wanda Nara mette ko Instagram e Icardi è re del derby di Istanbul: Galatasaray vola con gol e assist di Maurito

Intanto a Istanbul Mauro Icardi ha vissuto una notte magica: entrato nel corso del derby tra il suo Galatasaray e il Fenerbache, ha dato l'assist del 2-0 (gol di Akturkoglu) e poi ha segnato il 3-0 finale con azione personale e sinistro finito nel sette. "Altro derby, stessa storia", ha scritto sui social l'ex attaccante dell'Inter, in passato re sotto la Madonnina in alcune sfide vinte contro il Milan. Tra l'altro dopo il gol è stato ammonito per essersi tolto la maglietta: esultanza che ha ricordato quella in Inter-Milan 3-2 del 2017. Per Icardi sette partite con 5 e 4 assist sino ad ora con la maglia del Galatasaray.