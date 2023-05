Wings for Life World Run, location d'eccezione e... Tutte le news

Location d’eccezione per la Wings for Life World Run: l’Autodromo Nazionale Monza ospiterà la principale delle App Run italiane

Il countdown è iniziato. Mancano 48 ore alla Wings for Life World Run, l’evento di corsa e solidarietà più grande al mondo, giunto alla sua 10° edizione e che prenderà il via domenica 7 maggio alle ore 13:00 (ora italiana). Quest’anno sono previsti oltre 170.000 partecipanti che riuniranno le forze per un unico grande obiettivo: sostenere la ricerca per la cura delle lesioni al midollo spinale. Il 100% del ricavato delle quote d’iscrizione e delle donazioni verrà infatti devoluto in favore di questa nobile causa. Per unirsi c’è ancora tempo, basta scaricare l’apposita app e registrarsi su www.wingsforlifeworldrun.com. La Wings for Life World Run ha un format unico: non esiste un traguardo da raggiungere e ogni partecipante è un finisher. Infatti, 30 minuti dopo il segnale di partenza, le Catcher Car - reali o virtuali a seconda che si partecipi ad un Flagship Event o attraverso l’apposita App - si muovono all’inseguimento dei corridori e accelerano gradualmente fino a raggiungere e sorpassare i partecipanti, uno dopo l’altro. Ogni runner termina la propria corsa quando viene raggiunto dalla Catcher Car. L’unicità della Wings for Life World Run sta anche nel fatto che è una corsa globale e assolutamente inclusiva, possono partecipare davvero tutti: atleti, runner professionisti, semplici amatori e partecipanti in sedia a rotelle, insieme nello stesso giorno alla stessa ora in tutto il mondo, accomunati da una buona causa: trovare una cura per le lesioni del midollo spinale. Chi non potrà prendere parte all’evento, può ugualmente sostenere la Fondazione Wings for Life con una donazione.

Ad accompagnare con le loro voci i partecipanti italiani attraverso l’apposita App Wings for Life World Run, saranno due ambassador d’eccezione: la motivatrice Lisa Migliorini, che su Instagram, con il suo profilo @TheFashionJogger, vanta 1,6 milioni di follower e Massimo Caputi, una delle voci più belle e amate del mondo delle telecronache sportive e della radiofonia: sarà lui, infatti, a “doppiare” la catcher car virtuale che si lancerà all’inseguimento dei runner. Sicuramente da segnalare la location iconica scelta per l’App Run di Milano: si tratterà dell’Autodromo Nazionale Monza, il Tempio della Velocità. A sostegno di Wings for Life World Run, accanto a Lisa Migliorini sulla linea di partenza troveremo anche lo Youtuber Jakidale, i creator Jiggy Nubel e Virginia Sofia Crivelli e Riccardo Cardani, atleta della Nazionale di snowboard paralimpica. L’appuntamento è dunque per domenica 7 maggio alle 13:00 (ora italiana): si può correre sulla pista di Monza o in una delle tante altre App Run organizzate in tutta Italia (per informazioni visita www.wingsforlifeworldrun.com) o seguendo il proprio percorso preferito, perché grazie all’App Wings for Life World Run ognuno farà comunque parte dell’evento globale. Perciò, sia che si voglia gareggiare con un gruppo di amici sia individualmente, basta scaricare la app e registrarsi su www.wingsforlifeworldrun.com. Prestigiosi i partner che hanno dato il loro contributo per questa nobile causa: Runner's World, che si riconferma Media Partner storico della manifestazione, RTL 102.5, che sarà la radio ufficiale dell’evento italiano, mentre McFIT ne sarà il fitness partner.

La corsa per l'anniversario vedrà anche la partecipazione di numerose star in tutto il mondo: Geri Horner, meglio conosciuta con il soprannome di Ginger Spice delle Spice Girls, Lance Bass, cantante della leggendaria boy band NSYNC, insieme a illustri stelle dello sport come il campione del mondo di sci Marco Odermatt, Kanoa Igarashi (argento olimpico nel surf), Sebastian Ogier, il campione olimpico dei 400 metri a ostacoli Karsten Warholm, il campione olimpico di beach volley Christian Sørum, il calciatore Trent Alexander-Arnold, la leggenda del surf Björn Dunkerbeck e la star dello skateboard Leticia Bufoni. L'importanza dell'impegno di ogni singolo partecipante va oltre il protagonismo di ogni personalità e si riflette soprattutto nei fondi che la Wings for Life World Run è riuscita a raccogliere: 38,3 milioni di euro nelle nove edizioni precedenti. Dr. Verena May, coordinatrice di Wings for Life: "La Wings for Life World Run è il nostro evento di raccolta fondi più importante. Ci aiuta a raccogliere i fondi necessari per la ricerca e porta l'attenzione del mondo intero sul problema delle persone che devono convivere con una lesione al midollo spinale. Ma ciò che rende grande l'evento è che chiunque può partecipare, senza eccezioni". L’evento sarà trasmesso in diretta mondiale su www.wingsforlifeworldrun.com e su Red Bull TV, su tutti i canali social (Facebook, Instagram, YouTube) di Wings for Life World Run e Red Bull global, incluso Tiktok.