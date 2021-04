WRC, Rally di Croazia, La Yaris di Ogier detta il passo

E’ stata un testa a testa tra Sébastien Ogier e Thierry Neuville la seconda giornata di gara in Croazia, tanto che nella PS15 i due hanno addirittura firmato il medesimo crono. A giocare a favore del pilota Toyota è stata dunque la costanza oltre a qualche problema in meno. Una foratura per lui nella PS13, mentre per il belga della Hyundai sono arrivate noie ai freni e poi con il cric prima dell’ultima speciale quando avrebbe voluto cambiare gomme.

A beneficiare di questi intoppi è stato Elfyn Evans. Il compagno di squadra di Séb, si è imposto nella PS11 e ora, a quattro prove dalla fine, viaggia a soli 6”9 dalla vetta. Posizione che il gallese ha affermato di puntare.

Quarto posto per la Hyundai del campione 2019 Ott Tänak, quindi a 1’29” la Ford Fiesta di Adrien Fourmaux e a 2’23” l’altra Fiesta di Gus Greensmith. L’inglese è stato per buona parte del tempo in lotta con la Hyundai di Pierre-Louis Loubet , finché nel corso della PS14 il transalpino non è uscito di strada danneggiando pesantemente la sua i20.

Settimo a 2’46” dal vertice uno scatenato Takamoto Katsuta su Yaris, il più rapido nelle PS 10 e 14, seguito a 3’51”da un Craig Breen lontano dal sentirsi a suo agio al volante della i20 e rallentato anche da una foratura nello stage 9.

Nona posizione per l’equipaggio leader del WRC2 Mads Ostberg – Torstein Eriksen su Citroen C3 Rally 2 , con un buon margine sul rivale di categoria Teemu Suninen su Ford Fiesta R5 MkII, decimo.

Nel WRC3 comanda il polacco Kajetan Kajetanowicz su Skoda Fabia Rally 2 EVO, dodicesimo assoluto.

Classifica Rally di Croazia dopo la PS 16:

1 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC

2 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +06”9

3 Neuville Thierry/ Wydaeghe M. Hyundai i20 Coupe WRC +10”4

4 Tänak Ott/ Järveoja M. Hyundai i20 Coupe WRC +37”8

5 Fourmaux Adrien/ Jamoul Renaud Ford Fiesta WRC +01’29”5

6 Greensmith Gus/ Patterson Chris Ford Fiesta WRC +02’23”8

7 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +02’46”5

8 Breen Craig/ Nagle Paul Hyundai i20 Coupe WRC +03’51”8

9 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 Rally2 +07’0620

10 Suninen Teemu/ Markkula Mikko Ford Fiesta R5 MkII +08’09”6

RMMedia