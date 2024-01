Yildiz come Del Piero? Il gol di Juventus-Salernitana ricorda Baggio con...

Yildiz come Del Piero? Il gol di Juventus-Salernitana ricorda Roby Baggio a Italia '90

Kenan Yildiz è il nuovo idolo entrato nel cuore dei tifosi della Juventus. L'ultimo gol, una magia, contro la Salernitana in Coppa Italia (6-1 tennistico e quarti di finale raggiunti, prossimo avversario il Frosinone in un tabellone che vede Lazio-Roma in zona semifinale) - partendo da sinistra e ubriacando mezza difesa avversaria palla al piede - riporta in auge il paragone con Alex Del Piero (idolo del 18enne turco, omaggiato dal talento turco con la tipica esultanza con la lingua fuori di Pinturicchio), anche se sui social qualcuno in questo caso lo ha accostato a Roby Baggio.

La prodezza contro la squadra di Pippo Inzaghi ricorda quella che il Divin Codino fece ai Mondiali Italia '90 contro la Cecoslovacchia...

A me il gol di Yildiz ricorda quello di Roby Baggio contro la Cecoslovacchia a Italia 90 pic.twitter.com/CRTUeXW0iM — Marco Giorgio Gargini (@MarcoGargini) January 4, 2024

Yildiz-Juventus, mezza Europa in fila per il talento strappato a parametro zero al Bayern Monaco

Intanto la Juventus se lo coccola, questo talento classe 2005 strappato al Bayern Monaco che non fu lesto a rinnovargli il contratto e lo perse a parametro zero nell'estate 2022.

E mentre Vincenzo Montella lo ha già fatto esordire con la nazionale turca (già 3 presenze a poco più di 18 anni e un gol, in amichevole nel 3-2 sulla Germania), sono tanti i club europei in fila per Yildiz: da Arsenal a Borussia Dortmund, passando per Lipsia e Liverpool. Ma Kenan ha il cuore bianconero e la sensazione che resterà a lungo a Torino. "Lui è venuto qui per fare gol così, ma soprattutto per trionfare, per vincere campionati e Champions League: me lo immagino qui fra 10 anni. Se la Juventus vuole un numero 10, Yildiz è il numero 10: questo è il suo ruolo, è un ragazzo che fa innamorare", ha detto l'agente, Hector Peris Ros, qualche giorno fa a Tuttosport.