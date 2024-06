Zaccagni alla Del Piero: Croazia ko e Italia agli ottavi di Euro 2024. Spalletti: "Qualificati con merito"

Euro 2024, Italia agli ottavi col gol di Zaccagni che mette in ginocchio la Croazia. Spalletti, 'Passato il turno con merito, ci abbiamo creduto fino all'ultimo secondo'

L'Italia festeggia la qualificazione agli ottavi di Euro 2024 grazie al gol di Zaccagni a pochi secondi dallo scadere del tempo di recupero nel match contro la Croazia. Finisce 1-1 e gli azzurri passano il turno quano temevano l'eliminazione o, nella migliore delle ipotesi, speravano nel ripescaggio tra le migliori terze. "Ci si crede fino all'ultimo secondo perché ormai il calcio è questo qui. Ci sono momenti che diventano momenti clou della partita. Visto che ormai si erano messi dietro c'era la possibilità di fare uno scambio pulito sulla tre quarti come poi è successo", le parole del ct azzurro Luciano Spalletti al termine di Italia-Croazia. "Qualcosa bisogna ancora rivedere, perché ci son cose che succedono che sono illogiche nelle nostre partite - sottolinea il commissario tecnico al microfono di Rai Sport-, poi bisogna prendere le qualità di questi ragazzi e metterli nelle condizioni di dare il meglio. Intanto abbiamo passato il turno, secondo me meritatamente, poi si ragionerà sul resto".

Euro 2024, Italia agli ottavi. Calafiori, 'contenti di essere agli ottavi ma non possiamo accontentarci'

"La soddisfazione è enorme, sono contento della qualificazione al turno successivo. La squalifica agli ottavi? Farò il tifo per i miei compagni. Non abbiamo fatto male, in alcuni tratti abbiamo giocato bene. Abbiamo un obiettivo in testa e non possiamo accontentarci di aver passato il turno", le parole a Rai Sport di Riccardo Calafiori, autore dell'assist decisivo per Zaccagni che ha qualificato l'Italia agli ottavi di finale di Euro 2024.

Zaccagni, magia che distrugge la Croazia: Italia agli ottavi di Euro 2024

Un tiro a giro di Zaccagni che si insacca sotto l'incrocio dei pali al 98° quando mancavano pochissimi secondi al triplice fischio finale vale il pareggio contro la Croazia, passata in vantaggio con la rete di Modric (al 55° pochi secondo dopo il rigore parato da un grande Donnarumma proprio al fuoriclasse del Real Madrid): l'Italia chiude seconda il girone e la squadra croata viene eliminata da Euro 2024 quando ormai si vedeva a un passo dagli ottavi di finale.

Euro 2024, Italia-Svizzera agli ottavi

Il risultato consente alla Nazionale del ct Spalletti di chiudere il girone a 4 punti, alle spalle della Spagna, prima con 9 punti dopo la vittoria per 1-0 contro l'Albania. La Croazia è terza con 2 punti, l'Albania è ultima a 1. Sabato 29 giugno alle 18 sarà Italia-Svizzera a Berlino.

