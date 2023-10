Zaira Nara, sotto la giacca niente: la sorella di Wanda senza reggiseno. FOTO

Wanda Nara incanta a Ballando con le Stelle 2023

Wanda Nara è super e ha incantato l'Italia all'esordio come concorrente di Ballando con le Stelle 2023: la prima puntata l'ha chiusa al secondo posto alla pari di Simona Ventura (e dietro a Lino Banfi) in coppia col ballerino Pasquale La Rocca (voto 10 da Ivan Zazzaroni e 8 da Selvaggia Lucarelli). Quest'ultimo tra l'altro ha postato un video divertente dove con la showgirl e moglie di Mauro Icardi parla in tre diverse lingue: italiano, spagnolo e inglese. “Sono contenta, tu?“, ha detto Wanda Nara. “Andiamo a riposare. Domani ci alleniamo di nuovo“.

Zaira Nara senza reggiseno: il vedo-non vedo della sorella di Wanda vince sui social

La sorella di Wanda, Zaira Nara incanta, a sua volta, sui social. Influencer (oltre 6,6 milioni di followers su Instagram) e modella dal fascino indiscutibile, ogni tanto regala delle chicche ai suoi fans, tra scatti seducenti e video intriganti.

L'ultimo in ordine cronologico la vede con un completo rosa per uno spot: giacca, pantoloni e.... niente reggiseno sotto. Un vedo - non vedo da applausi.

Wanda Nara show a Ballando con le Stelle, Mauro Icardi dà spettacolo con il Galatasaray

Intanto Mauro Icardi prosegue la sua avventura da leader con la maglia del Galatasaray: nel weekend ha segnato una doppietta pesantissima che ha consegnato alla squadra campione di Turchia (grazie ai suoi gol) la vittoria per 2-1 sul Besiktas. L'ex attaccante di Inter e Psg è a quota 33 in questo 2023 magico per lui (uno in meno di Erling Haaland e uno in più di Lautaro Martinez).