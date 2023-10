Paige Spiranac, la golfista va in buca con il sexy calendario (e OnlyPaige)

Paige Spiranac, calendario 2024 che scalda il mondo del golf

Paige Spiranac è un mito del green: la 30enne americana non avrà il talento di un Tiger Woords, ma è popolarissima in tutto il mondo come influencer del gol (conta quasi 4 milioni di followers solo su Instagtram). La sportiva e modella ("La donna più sexy del mondo" nella lista Hot 100 2022 di Maxim nel giugno, prima atleta a raggiungere il traguardo) guarda già a un 2024 ricco di successi e ha svelato recentemente il suo calendario 2024 (in vendita online a 32 dollari). Già solo ammirando la copertina, si preannuncia un anno bollente. E la presentazione è tutto un programma: "365 giorni di Paige! Festeggia il 2024 con questo esclusivo calendario da parete. Girato all'Hammock Beach Resort a Palm Coast, in Florida, ogni mese è pieno di una nuova foto di Paige". Non solo. La principessa del golf aggiunge: "Se vuoi vedere di più, inclusi diversi look che non sono stati tagliati nel calendario di quest'anno, unisciti a OnlyPaige.com"

Paige Spiranac, golf e ginnastica: lo sport nel suo Dna

Capelli biondi, fisico sensualissima da supermodella e la passione per lo sport in generale che sta nel suo Dna: il padre di Paige Spiranac era un giocatore di football (dei Panthers dell'Università di Pittsburgh, che vinse il campionato universitario nazionale del 1976) e lei ha praticato la ginnastica (puntava alle Olimpiadi, ma un infortunio al ginocchio ha spezzato il sogno), oltre per l'appunto il green: "Avevo tutto per diventare una golfista di livello mondiale, ma non riuscivo a metterlo insieme e la cosa mi stava facendo impazzire”.

Niente trionfi nei tornei Major dunque per Paige Spiranac, ma le sue vittorie sono social, raccontando il mondo del golf via web e da istruttrice. Chi non vorrebbe avere un'insegnante come lei?