Zaniolo-Galatasaray: è fatta. Roma cessione con plusvalenza. E l'Inter...

Nicolò Zaniolo al Galatasaray: addio Roma

Nicolò Zaniolo passa dalla Roma al Galatasaray. La notizia non è ancora ufficiale, ma siamo a un passo dalla fumata bianca. Il centrocampista italiano ha accettato la proposta del club turco (manca la quadra sui diritti d'immagine) e d è pronto a volare a Istanbul per visite mediche di rito e firma del contratto.

Zaniolo-Galatasaray: plusvalenza della Roma. E l'Inter...

La Roma incasserà circa 23 milioni dalla cessione a titolo definitivo di Zaniolo al Galatasaray: la parte fissa sarà attorno a quota 15-20 mln, il resto in bonus facilmente raggiungibili. Per la Roma è una bella plusvalenza: Zaniolo venne valutato 4,5 milioni nel 2018, quando arrivò nella capitale dall’Inter (nell'affare che portò Nainggolan in nerazzurro) e ora è a bilancio per circa un milione (considerando gli ammortamenti). Il 15% sul prezzo fisso della rivendita andrà all'Inter.

Zaniolo-Galatasaray: la clausola in uscita e il Milan alla finestra

Il giocatore avrà un ingaggio da 3,6 milioni a stagione fino al 2027. Nel contratto di Zaniolo verrà inserita una clausola rescissoria variabile (che dovrebbe essere attorno ai 30-35 milioni e potrebbe scendere con il passare degli anni). Il presente di Nicolò si chiama dunque Galatasaray, ma non è escluso in estate un ritorno di fiamma del Milan.

